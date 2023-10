Mi casa es legal, clama Xóchitl Gálvez

Ciudad de México.- Xóchitl Gálvez retó a quienes acusan irregularidades en la compra de su casa a demolerla, dijo que teme por su seguridad y su familia por hacer público el lugar de su residencia y cuestionó a quienes están orquestando esta campaña desde Palacio Nacional a investigar a Claudia Sheinbaum por el caso del Colegio Rébsamen, donde murieron 26 personas en un sismo.

“Estoy segura de que si me tiran mi casa millones de mexicanos me van a abrir la suya”, dijo.

En el Senado dijo que “la verdad es que no encuentran cómo bajarme de la candidatura, están muertos del miedo y este miedo se convierte en pavor. Quiero decirles que la casa donde vivo está dentro de la ley.

“Aquí no van a encontrar nada ilegal porque no soy bandida, soy una mujer honesta y, además, según el Presidente, soy bien chingona como empresaria; entonces, ¿qué le preocupa que tenga una casa de 9 millones 700 mil pesos? Ahí está, no hay más. No me van a encontrar una casa gris en Houston, como la del hijo del Presidente”, indicó.

Acompañada de senadores del PAN, PRI y Grupo Plural, dijo que los ataques son orquestados desde Palacio Nacional, por lo que responsabilizó al oficialismo de eventuales agresiones al haber revelado la ubicación de su casa y al presidente de dirigir esta campaña.