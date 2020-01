"Mi corazón cada vez se aleja más de Morena", asevera Muñoz Ledo

Después de que este miércoles la bancada de Morena le dio el respaldo a Francisco Garduño como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), el ex presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que su corazón cada vez se aleja más de Morena, pero nunca dice adiós.

Este martes, Muñoz Ledo (Morena), exigió la renuncia del comisionado del Instituto Nacional de Migración tras los operativos de contención de la Guardia Nacional para impedir el paso de migrantes centroamericanos, y quienes fueron víctimas de agresiones. Sin embargo, el funcionario federal recibió todo el respaldo de toda la bancada de Morena por su trabajo en la política migratoria del gobierno Federal al acudir a su reunión plenaria.

Muñoz Ledo dijo que no sabe por qué hubo ese respaldo o si lo hicieron unánimemente y dijo que no creía que fuera una sola persona, sino que fue para justificar la acción del gobierno.

"Si tú quieres subir una montaña, invitas a un montañista. A esta persona, así le llamo, lo contrataron por lo que sabe hacer. ¿Qué es eso? Yo no lo estoy criticando como persona. Si lo veo, lo saludo, nada más que es una tarea pues muy ingrata que implica violación de los derechos humanos y que en este caso ha implicado también golpes contra los migrantes.

"Yo estuve viendo con un defensor de los derechos humanos que tiene un álbum, la manera en como expulsan por ejemplo los países europeos a los migrantes del Mediterráneo y en ninguna hay golpes. Aquí solo hay golpes", indicó.

"En la caravana anterior se probó por agentes de Migración, ante (inaudible) del sur, que varios de ellos venían azuzados por los norteamericanos.

"Yo no dudo que el gobierno de Washington los haya atizado para pasar y luego le haya indicado al gobierno de México, no uso la palabra ordenar, es un show clásico de la política mexicana, es un escenario, los manda meter y luego los manda sacar y se llevó una medalla en la elección. Nosotros no tenemos por qué participar con violación del artículo 11 de la Constitución del país, no tenemos por qué contribuir a la campaña de Trump", aseguró.