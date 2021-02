"Mi gober precioso" buscó ser marca registrada para vinos y licores

Mario Marín, exgobernador de Puebla y detenido en una cárcel de Cancún, Quintana Roo, por el presunto delito de tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho, registró la marca "Mi gober precioso", ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

En el expediente 773958, cuya copia tiene EL UNIVERSAL, se detalla que 27 de marzo de 2006, Gabriel González Molina -asesor del entonces gobernador poblano-, presentó la solicitud ante este organismo para ser dueño de esta marca y usarla en vinos, licores, agua, vestuario y en artículos de públicos.

El expediente detalla también que se entregó la solicitud para usar "Mi gober precioso" para la gestión de negocios y servicios de comercialización de muebles.

Sin embargo, el IMPI informó a González Molina que no podía entregarle la marca, puesto que "Mi gober precioso" era el sobrenombre del entonces gobernador de Puebla.

"Con relación a la solicitud se le manifiesta que al practicarse el examen correspondiente, como impedimento que la denominación propuesta a registro resulta ser el sobre nombre del gobernador Mario Marín Torres, gobernador de Puebla, por lo que es susceptible de engañar al público o inducir a error sobre la procedencia de los mismos, incurriendo en lo previsto por el artículo 90 fracciones XII, y XIV de la Ley de la Propiedad industrial, en relación con los artículos 87, 88 y 89 del mismo ordenamiento legal".

Tras esto, González Molina entregó un documento donde Marín Torres avaló el uso por parte de su asesor, por lo que el 27 de abril de ese mismo año, el IMPI entregó los derechos de marca por un periodo de 10 años, es decir, hasta el pasado 27 de marzo de de 2016.

¿De dónde salió el apodo de "El gober precioso"?

"El gober precioso" es un apodo que le dio José Kamel Nacif Borge, empresario mexicano de origen libanés, al gobernador poblano en una llamada que se filtró a la prensa en donde el llamado "rey de la mezclilla le agradece su intervención para la detención de la periodista Lidia Cacho, y donde también le ofreció dos botellas de coñac, que según algunas versiones, se trataba de dos menores de edad.

Mario Marín: ¿Quiúbole, Kamel?

Kamel Nacif: Mi góber precioso.

Mario Marín: Mi héroe, chingao.

Kamel Nacif: No, tú eres el héroe de esta película, papá.

Mario Marín:Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras.

Kamel Nacif: Ya sé, y es que estos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas. Pero yo hice una declaración. Fui a la televisión.

Mario Marín: Ah, qué bueno. ¿Allá en México o acá en Puebla?

Kamel Nacif: Aquí, pero dijeron que la iban a mandar allá. Salió aquí. Y yo en el Milenio le dije, si lo quieres leer, le dije, pus al señor gobernador no le tembló la mano.

Mario Marin: Ni nos tiembla ni nos temblará.

Kamel Nacid: Pinche bola de ratas. ¿Qué han hecho? Qué asquerosidad es esto, ¿eh?

Mario Marín: No, se sienten Dios en el poder.

Kamel Nacif: Así es. Yo te hablé para darte las gracias. Sé que te metí en un problema pero...

Mario Marín: Nombre, a mí me gustan esos temas. Coincido contigo en que, jijos de la chingada, en esos temas... digo... no somos santos, desde luego, pero si alguien tiene pruebas que las presente. Y si no que se calle la boca.

Kamel Nacif: Oye, pero en algo tan vergonzoso, mi distinguido. Porque es vergonzoso.

Mario Marín: Así es.

Kamel Nacif: Y yo para darte las gracias te tengo aquí una botella bellísima de un coñac que no sé adónde te la mando.

Mario Marín: Pues a Casa Puebla.

Kamel Nacif: Yo te la quería dar personalmente, pero estás todo ocupado.

Mario Marín : Mándamela a Casa Aguayo, para echármela.

Kamel Nacid: ¿Te la vas a echar? Pues entonces te voy a mandar dos, no una.