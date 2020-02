Mi hija amaba México y México me la quitó, dice padre de estudiante asesinada en Puebla

Nuestra hija decía 'papi es que yo amo a México' y México me la quitó", dijo entre lágrimas Jorge Enrique Quijano, padre de Ximena Quijano Hernández, estudiante colombiana asesinada junto con otros tres jóvenes y un chofer de UBER en Huejotzingo, Puebla.

En conferencia de prensa, donde también estuvieron presentes los padres del también colombiano, José Antonio Parada Cerpa, Jorge Quijano señaló que ambos "eran niños que tenían un sueño enorme de ser los mejores médicos del mundo".

Narró que los jóvenes les contaban todo lo que hacían a diario y que eran muy felices. "Salvaron vidas de delincuentes porque resulta que en la salud, los médicos y un hospital tienen que atender a cualquier persona... ¿Por qué vienen estos bellacos y me les quitan la vida?".

Pidió justicia por los asesinatos y agradeció a los mexicanos "porque desde el mes de agosto hasta el domingo nuestros hijos fueron los más felices".

Por último, describió a su hija como una "loca sonriente" que hacía reír a todo el mundo.

"Pero era una loca, porque yo pienso que todo aquel que le dé por estudiar medicina está loco, la medicina es para locos... ella quería seguir estudiando acá en México, ella quería hacer su especialidad acá en Puebla. Me decía 'papi es que yo amo a México' y México me la quitó".

Por su parte, Angélica Cerpa, madre del joven José Antonio, agradeció a los medios de comunicación ya que, dijo, "gracias a ustedes esto no va a quedar impune".

"Esto de verdad podría ser el inicio de un cambio en este país y si tocó sacrificar la vida de dos personas que uno dice 'que tienen que ver con México', bueno no sabemos porque Dios hace sus cosas".

Señaló que "Coty", como le gustaba que le dijeran a su único hijo, vino a México con mucha ilusión y ellos también estaban muy ilusionados para que madurara. "Se vino para acá y creció mucho como persona... y eso se lo debemos a que haya salido porque eso lo hace crecer a uno", dijo.

Finalmente, agradeció a todos los que los han apoyado y han estado pendientes de ellos.