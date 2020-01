Mi hijo quería hacerme una casita, pero desapareció, dice mujer durante la Caminata por la Paz

En la Caminata por la Paz que se ha movilizado desde Cuernavaca, Morelos, para exigir en Palacio Nacional en la Ciudad de México mejores condiciones de seguridad en el país. EL UNIVERSAL presenta algunos casos.

Alfredo Hernández Abaroa trabajaba transportando vehículos de un estado a otro. El 26 de septiembre del 2016, cuando regresaba de Veracruz a la Ciudad de México, se perdió su rastro en Sayula, una región que divide a Puebla de la entidad jarocha.

Lo último que Rufina Abaroa Rodríguez supo de su hijo es que, tras concluir una jornada de trabajo, pidió a un compañero que lo llevara a la Ciudad de México. Después de eso, nada se supo de él ni de la persona que supuestamente lo llevaría a la capital del país.

"Mi hijo siempre fue muy trabajador, nunca lo vi involucrado con malas compañías ni se drogaba. Él tenía la idea y trabajaba para que yo me fuera a vivir con él y su pareja a la Ciudad de México, me quería construir una casita", comenta Rufina sobre su hijo.

Ella reprocha que la Fiscalía de Veracruz, donde se encuentra la denuncia por el caso de Alfredo, ha obstruido su intento para que la Fiscalía General de la República (FGR) tome el caso y de esa manera intentar por otra vía que haya justicia y verdad.

Desde aquel 26 de septiembre, Rufina ha participado en brigadas nacionales de Búsqueda de Personas Desaparecidas, además de manifestarse en varios estados de la República.

Y así seguirá, también realizando sus propias investigaciones, pues critica que la Fiscalía de Veracruz no avanza en el caso y tampoco permite que se busquen otras opciones para dar con el paradero de su ser querido.