Mi labor en las mañaneras es concientizar al pueblo: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su labor al frente de las conferencias mañaneras es pedagógica, pues es orientar y concientizar "y cambiar la mentalidad del pueblo".

Este viernes en Palacio Nacional, el Mandatario federal ofreció disculpas de que al momento de contestar preguntas en las conferencias de prensa no lo haga de corrido pues sus respuestas no son "toma y daca, no es botepronto".

"Yo, ya saben, tengo que informar, orientar y concientizar, y además no hablo de corrido, pero mi labor es pedagógica.

"Acuérdense de que la Cuarta Transformación es una revolución de las consciencias, eso es lo más importante, cambiar la mentalidad del pueblo y tenemos que enfrentar toda la avalancha de información de corte conservador, tenemos que ir contrarrestando y tenemos que ir argumentando del porqué de las cosas. Entonces por eso me lleva tiempo, ofrezco disculpas", comentó.