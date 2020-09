Mi lealtad no era ciega, ahí comenzaron los problemas, dice Cárdenas Gracia

Jaime Cárdenas Gracia, extitular del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), afirmó que su lealtad con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno federal no era ciega sino reflexiva, y que ahí fue donde comenzaron los problemas.

En entrevista para Detrás de la Noticia, con Ricardo Rocha, señaló que aunque el Presidente tenga muchas críticas contra él, lo considera como "un buen presidente"; afirmó que no está desilusionado con la 4T, pero que cuando ya no estás bien en un lugar, lo mejor es irse.

"Yo creo que la expectativa mía con el Presidente, con el gobierno federal, con sus colaboradores más cercanos eran que me iba a escuchar, que iba a matizar, exponer puntos de vista, desde luego que los pude hacer, lo pude exponer y ellos esperaban, seguramente de mí, una lealtad que por supuesto la realicé, fui leal con ellos, soy leal con ellos, pero mi lealtad no era ciega, mi lealtad es reflexiva, creo que ahí comenzaron los problemas.

"Yo exponía dudas, puntos de vista, tanto a los colaboradores cercanos al Presidente como al Presidente mismo, y creo que esas dudas o comentario que yo hacía no siempre gustaban", comentó.

Explicó que el Presidente, como los políticos distinguidos, piensan que la política es de resultados y lo que vale fundamentalmente es obtenerlos y, aunque coincide, por su formación de abogado, él insistía en procedimientos administrativos y en cumplimiento de normas administrativas, que "a veces eso se veía como un obstáculo para la toma de decisiones y conseguir los resultados".

"Eso fue generando, en el plazo de estos tres meses, muchas molestias, pérdida de respaldo del Presidente, que yo lamento, y fue inevitable que se diera esa salida. Varias veces el Presidente cuestionó mi formación de abogado, mi carácter formalista, mi insistencia en los procedimientos", comentó.

Cárdenas señaló que quedaron en buenos términos y reconoció el apoyo que tuvo y su generosidad del titular del Ejecutivo.

Respecto a las irregularidades que encontró en el Indep, señaló que faltó más rigor en la institución en los últimos años y que él encontró actos y hechos de corrupción, algunos mayores y otros menores, pero lo más escandalosos son la manipulación de joyas.

El pasado lunes, se informó que el abogado Jaime Cárdenas Gracia renunció a su cargo como director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep).

En su carta de renuncia, que se dio conocer ayer, afirma que si bien se alcanzaron logros durante su corta gestión, advierte que hay retos de difícil solución en dicho instituto al que considera un cofre de recursos importantes pero no inagotables.

--Falta de ganas de combatir la corrupción: AMLO

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la renuncia de Jaime Cárdenas al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, fue por miedo y falta de ganas para combatir la corrupción en ese Instituto, la cual equiparó como la lucha de David contra Goliat porque es un "un animal de buen tamaño".

"Era lo que tenía que hacer Jaime, pero no le entró. Ayer hablábamos que para ser servidor en un proceso de transformación se necesitan ganas, convicciones y arrojo, y no rendirnos. Ayer dije que el que se aflige se afloja, ni modo que enfrentemos un problema y nos de depresión, nos inmovilicemos y no hagamos nada", dijo.