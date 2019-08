Mi renuncia al PRD, coyuntura ideal para impulsar el cambio: Juan Zepeda

Luego de que esta mañana, Alejandra Barrales difundió una carta conjunta con Juan Zepeda donde anunciaron su renuncia al PRD, el senador aseguró que dejan el partido con gran gratitud y en una "coyuntura ideal para que la ruta del cambio en el país se pueda impulsar".

Juan Zepeda afirmó que la renuncia viene después de una profunda reflexión, pues "creemos que hemos cumplido en el PRD como los buenos, siempre en cualquier trinchera que nos pusieron, salimos a dar una gran batalla defendiendo principios y postulados" del partido.

Sostuvo que siempre lucharon porque las nuevas generaciones, rostros y cuadros del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tuvieran una oportunidad y ahora "es la coyuntura ideal" para que el instituto político también pueda ver y apoyar a esos liderazgos y ocupar esos espacios.

Zepeda Hernández dijo que seguir en el PRD es cancelar la posibilidad de que esos nuevos cuadros asuman esos espacios y afirmó que después de tantas luchas y logros, el partido del Sol Azteca es necesario para el país.

En entrevista en Por la Mañana, con Ciro Gómez Leyva, aseguró que tanto él, como Alejandra Barrales, se van con el deber cumplido, sin remordimientos, sin enojo ni rencor, "es el momento de irnos en paz, dejamos el partido con un registro que es un valor supremo que se le deja a México".

Tras subrayar que lo primero después de la decisión es un cierre de ciclos y luego reinventarse, aclaró que ha recibido invitaciones para incorporarse a otros partidos y todavía evalúa si regresa al Senado como legislador independiente.

"Más allá de las cuestiones políticas, hay amistad, y aunque no me veo en la posición de derecha, aún así buscaré que me dejen llevar mis banderas", comentó el excandidato a gobernador para el Estado de México.

Agregó que el PRD se queda en buenas manos, "y nosotros a reinventarnos plenos en salud y convicciones, con la tranquilidad de que nuestra salida se hizo en buenos términos".