"Mi trabajo y mi calidad de víctima son garantía de autonomía", asegura Rosario Piedra

La recién nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, dijo que la mayor garantía de que su gestión será autónoma es, entre otras, su trabajo y su calidad de "víctima indirecta en el Comité Eureka y en la lucha social".

En un tuit que subió a su cuenta @RosarioPiedraIb dijo que, "la mayor garantía de autonomía la acredita mi trabajo, mi trayectoria y mi calidad de víctima indirecta en el Comité Eureka y en la lucha social".

Dijo que una de las mayores exigencias del comité ha sido la independencia y autonomía de la CNDH.

En el comunicado que da a conocer esta mañana, informó que ya presentó su licencia como militante de Morena, "para dedicarme de tiempo completo a la gran tarea que nos aguarda".

Cargo directivo la inhabilita, dice Gustavo Madero

El senador Gustavo Madero Muñoz (PAN), uno de los más activos en las protestas en la sesión en que Rosario Piedra Ibarra rindió protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dijo que "puede revertirse" su designación, por ilegal.

Como lo informa EL UNIVERSAL, en su edición impresa de este jueves 14 de noviembre, Piedra Ibarra, quien rindió protesta al cargo este martes en el Senado, y asumirá el cargo este viernes, es señalada por activistas de derechos humanos de incumplir los requisitos de no haber ocupado un cargo directivo de partido político.

"Eso no lo manifestó y es otra falta que le impediría tomar protesta de acuerdo a la ley, porque es militante activa, está en el padrón y ocupa cuadros directivos como consejera estatal y todo lo inhabilita moral y legalmente".

Entrevistado en el Senado, Madero Muñoz dijo que los señalamientos de que da cuenta El Gran Diario de México serán incorporados en las solicitudes de amparos y en una Acción de Inconstitucionalidad, y a través de estos recursos "estamos confiados en que todo pueda revertirse y revertir el procedimiento".

Sobre el desconocimiento de Piedra Ibarra de que han ocurrido 13 asesinatos de periodistas en lo que va del año, Gustavo Madero Muñoz expresó que "esa fue su peor declaración, su demostración de incompetencia, de sesgo, de incapacidad, porque no tiene conocimiento sobre la materia".

La presidenta de la CNDH "exhibió su sesgo y parcialidad porque ella hablaba de asesinatos de periodistas de sexenios anteriores, e ignoraba que este es el año de más asesinatos de periodistas en un sexenio, y apenas va empezando".

Subrayó: "Son 13, los periodistas asesinados en menos de un año y es grave porque desde ahí se está viendo su parcialidad e ignorancia".

Llevar a Piedra Ibarra a la CNDH, la "convierte en un ladrillo más al ladrillo autoritario de Morena y Andrés Manuel López Obrador, que no admite la inclusión, pluralidad y divergencia.

En el extranjero, "hay un cuestionamiento y un debilitamiento, con lo cual este empecinamiento va a tener costos para el país".