Michoacán refuerza acciones para la contención del Covit-19

Con 85 nuevas patrullas, el gobierno de Michoacán refuerza las acciones para la contención del Covit-19.

Las unidades policiacas se suman a las 350 más que participan en las actividades del perifoneo y proximidad social en todas las regiones del estado.

"No vamos a bajar la guardia. No vamos a relajar la disciplina para las tareas de seguridad pública que, hoy por hoy, sigue siendo de las preocupaciones mayores de la gente, pero entendiendo la contingencia actual en salud", aseguro el gobernador Silvano Aureoles Conejo.

Además, en la ceremonia en que entrego las unidades, el mandatario michoacano dijo que este número adicional de vehículos "nos va a permitir que tengamos capacidad de llegar a los 113 municipios, y así amplificar el mensaje para ayudar a la población a no contagiarse del virus".

Exhortó a los elementos policiacos estatales ser parte de la unidad que necesita Michoacán "en este complejo momento", al tiempo que llamó a cerrar filas contra la propagación del Covit-19 que en la entidad suman ocho casos positivos de contagio.