Mientras más se acerquen elecciones habrá más denuncias y descalificaciones, prevé AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- De cara a las elecciones en 2023 y 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya no es posible "fabricar" candidaturas, porque la gente ya sabe distinguir.



"Esos son los cambios que han habido, hay que tenerle confianza a la gente... No se pueden fabricar candidaturas, antes sí, porque avasallaban con las campañas publicitarias y había mucha repetición".

En conferencia de prensa, el mandatario dijo que mientras más se acerquen los procesos electorales habrá más denuncias y descalificaciones sobre los posibles candidatos, pero confió en que los ciudadanos decidan de manera libre.

"Ya la gente sabe distinguir quién es auténtico y quién es falso, esos son los cambios que han habido".

Señaló que en México ya no hay analfabetismo político o es mínimo.

Reiteró que los gobiernos no deben interferir en las elecciones, para que se deje en libertad a los ciudadanos para que decidan sobre sus autoridades.

"Que haya democracia, que no haya compra de votos, que no se engañe a la gente, que no se les hostigue y que ellos voten por la candidata y candidato que opten".

"Si hay intervención de los gobiernos y se usa dinero del presupuesto para favorecer a un partido y un candidato que se proceda investigando para eso es la Fiscalía, que se hagan denuncias y se actúe".