Mier reconoce diferencias internas en Morena, y llama a la unidad

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier reconoció que al interior de Morena existen diferencias, por lo que llamó a encontrar la unidad para enfrentar a los adversarios que buscan dividirlos.

"Estamos llamados a encontrar en nuestras diferencias internas unidad hacia el proyecto. Nuestros adversarios políticos están desesperados y buscan cualquier motivo para dividirnos, pero no lo van a lograr, porque nuestro movimiento va más allá de cargos o intereses particulares; nosotros sí entendemos lo que significa: primero los pobres y con el pueblo todo, sin el pueblo nada, ya lo hemos demostrado", puntualizó.

A través de un comunicado, afirmó que en la Cuarta Transformación "no debe haber políticos descafeinados o que titubeen", pues una de las fórmulas que ha mantenido vigente al movimiento, "es ser congruente, consecuente y actuar sin medias tintas".

"Esto quedó demostrado en el amplio y apabullante apoyo que recibió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el pasado primero de diciembre, eso es lo que nos da fuerza al movimiento, que en la 4T luchamos por ideales, nuestra bandera es que en el país haya una auténtica democracia, algo que los partidos de derecha no han entendido", expuso el diputado federal poblano.

Agregó que a los políticos descafeinados que hoy mantienen refugio en los partidos de derecha "les cuesta mucho entender que Por el bien de todos primero los pobres, mucho menos captan la intensión de la frase Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Ellos están más preocupados por sus intereses económicos, antes de velar por los que menos tienen".

Aseguró que hace tres años, cuando asumió el gobierno el presidente López Obrador, recibió un país con una profunda desigualdad, miseria, hambre y pobreza: "la herencia del neoliberalismo".

"Pero eso ha ido cambiando gracias al voto que el pueblo le otorgó al movimiento transformador de Morena, a través de una revolución pacífica en las urnas que permitió en aquella legislatura y esta que comienza a contar con una mayoría parlamentaria para lograr un cambio radical en la política del país", indicó.

Finalmente, Ignacio Mier afirmó que México está entre la definición crucial de dos proyectos: el que vea por el bien común o el que se dedique a defender los intereses de los potentados.

"Sin duda, los partidos de derecha neoliberales han decidido agruparse para desestabilizar al movimiento transformador de Morena. Pero ello no va a detenernos, porque somos conscientes y consecuentes en dar prioridad presupuestaria al pueblo, lograr la soberanía energética y mantener a los más pobres en el centro de atención y justicia", concluyó.