Mier se reunirá con autoridades de la SEP, respaldará libros de texto

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL). - Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reiteró su respaldo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) por la distribución de los nuevos libros de texto gratuito y adelantó que en breve sostendrá una reunión con el enlace de dicha Secretaría para abordar el tema.

A través de un comunicado, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), criticó a la oposición, y aseguró que, con señalamientos falsos a los libros de texto gratuitos, sólo afectan a las alumnas y los alumnos.

"No es normal que lo utilicen como un arma política de descalificación, todo lo quieren politizar, no se dan cuenta que afectan a millones de niñas y niños que están estudiando", señaló.

Por lo anterior pidió a los políticos de oposición "dejar de hacer comentarios a la ligera sin conocimiento previo", y dejar la tarea de elaborar y revisar los contenidos educativos, a las y los especialistas en la materia.

"Hay que ser prudentes, hay que ser sensatos (...) No empezar, nuevamente, con politiquería (...) Hay que despojarse de las cuestiones político-electorales, ya que ninguno de los dirigentes son educadores o pedagogos ni conocen los métodos del proceso de enseñanza-aprendizaje", expresó.

Mier Velazco comentó que durante los doce años que dedicó a la educación conoció de cerca el rigor metodológico y pedagógico que sigue el proceso y construcción de los libros de texto a fin de que sean integrales y cumplan con su función de ser el instrumento que acompaña y fortalece lo que se enseña en el aula.

El líder de la bancada de Morena destacó que el derecho a la educación está consagrado en la Constitución, "por lo que es obligación del Estado garantizarla de forma gratuita, laica y democrática, así como entregar los libros de texto".

La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Leticia Ramírez manifestó que las críticas no son contra los Libros de Texto Gratuitos (LTG), sino contra la transformación del país, que apuesta por una educación basada en valores para fortalecer el tejido social; impulsar el desarrollo personal y profesional con respeto a las y los otros, y promover la solidaridad.

De acuerdo con un comunicado de la SEP, la funcionaria inauguró la Reunión Nacional de Formación Continua, donde calificó como importante la transformación educativa, "los que están en contra de esa transformación han hecho objeto de sus críticas los Nuevos Libros de Texto Gratuitos", que fueron elaborados por maestros, investigadores, especialistas, ilustradores, diseñadores y editores.

La titular de la SEP manifestó que, al contar con una propuesta de transformación que impulsa la formación de seres humanos con profundo sentido humanista, solidario, científico y democrático, se pretende formar ciudadanos responsables y continuar la construcción de un país democrático, libre y con justicia social.

Enfatizó que se tiene el respaldo del pueblo, de las y los maestros, de las madres, los padres y las familias, por lo que se fortalecerá la formación continua con perspectiva humanista, que abone al conocimiento, la apropiación, la resignificación y la reconstrucción de las prácticas docentes para mejorarlas.

Ramírez Amaya aseveró que la formación continua del magisterio los prepara para realizar esta labor, porque el trabajo docente no es estático y está acompañado de diversas dinámicas sociales, culturales y debe adaptarse a las transformaciones de la sociedad.

Refirió que la formación continua crea condiciones para que niñas, niños y adolescentes accedan a una educación con equidad y excelencia, en la que prevalezcan los principios de solidaridad, igualdad sustantiva, justicia social, interculturalidad, cuidado del medio ambiente, inclusión y derechos humanos.

La titular de la SEP sostuvo que la dependencia camina junto a maestros y refirió que con el trabajo creativo que realizan en las aulas participan en la transformación de la vida de los estudiantes.

Reiteró que, con el plan de estudio, producto de un proceso de participación de múltiples actores, se apuesta a una educación científica, crítica y, sobre todo, humanista.

La funcionaria remarcó que para la Nueva Escuela Mexicana (NEM) el resultado de todo esto es un amplio número de encuentros y discusiones de autoridades educativas, pueblos originarios, comunidades afromexicanas, familias, investigadores, académicos, así como niñas y niños respecto a qué tipo de educación queremos.

Consideró que el plan de estudio, los programas sintéticos, y la construcción del codiseño con los programas analíticos nos invitan a repensar la educación y, particularmente, a fortalecer la educación pública, así como a reconocer y valorar el trabajo y compromiso de maestras, maestros y directivos.