Migrante veracruzano muere por Covid-19 en Estados Unidos

Un migrante veracruzano falleció en Estados Unidos a causa del coronavirus, informó el director general de Atención a Migrantes del Gobierno del estado, Carlos Enrique Escalante.

El funcionario estatal aseguró que la víctima era originaria de la región de Misantla y murió en Nueva York hace una semana.

El cuerpo no ha podido ser repatriado ni entregado a sus familiares por las medidas que exigen Estados Unidos a México para enviarlo.

Escalante recordó que uno de los requisitos que impone Estados Unidos es la cremación de los restos, lo cual va en contra de las creencias de las familias.

"No nos están permitiendo el paso del cuerpo completo, y la costumbre en Veracruz no es cremar sino inhumar todo el cuerpo completo, y sabemos que son las reglas que están poniendo en Estados Unidos y es donde estamos teniendo problemas y esa es una barrera muy fuerte que no creo que la logremos sacar", dijo la familia.

"Tenemos semana y media con ese tema y no nos lo desatoran en Estados Unidos, aunque tenemos mucha ayuda de la Cancillería y ellos hacen la tramitología en Estados Unidos y una vez que pasan las cenizas a México nosotros nos encargamos de lo demás", agregaron los familiares.

Hasta ahora sólo han atendido uno de estos casos, pero no descartó que pueda haber más fallecimientos que no han sido reportados porque las familias no requieren del apoyo del Gobierno de estado.