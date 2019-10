Migrantes acampan en puente fronterizo hacia Texas

MATAMOROS, México (AP) — Migrantes que esperan en suelo mexicano mientras Estados Unidos procesa sus solicitudes de asilo acamparon el jueves en uno de los puentes internacionales que conectan con Brownsville, Texas, lo que causó el cierre del paso.



Cientos de migrantes provenientes de Centroamérica y otras partes ocuparon el puente antes del amanecer. Algunos incluso durmieron sobre tapetes o sus abrigos; también había niños y bebés.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus iniciales en inglés) confirmó en un comunicado que el Puente Internacional Gateway permanecería cerrado a partir del mediodía. Los migrantes despejaron los carriles vehiculares del puente, pero siguieron bloqueando las aceras.

El tránsito en el puente "estuvo temporalmente detenido alrededor de la 1:30 de la madrugada después de que un grupo de entre 250 y 300 migrantes sin documentos de entrada se reunieron a la mitad del puente Gateway", según el comunicado.

La CBP dijo que el tránsito se interrumpió un par de horas antes del amanecer en otro punto, el Puente Internacional B&M, pero reabrió posteriormente.

Los migrantes dijeron que estaban cansados de esperar para presentar sus peticiones iniciales de asilo en el cruce fronterizo de Estados Unidos. Ernesto Banegas, un albañil hondureño de 51 años, dijo que la protesta comenzó después de que circularan rumores en el campamento de migrantes ubicado cerca del puente de que se les podría permitir la entrada a Estados Unidos.

"No queremos obstaculizar el tránsito, sólo que alguien hable con nosotros y esta era la única forma de intentarlo", dijo Banegas, quien huyo de su país después de que secuestraran a su hijo de 5 años.

"Que nos diga sí o no", dijo Carla Moradel, una mujer de 21 años que lleva dos meses esperando después de haber sido enviada de regreso a México tras cruzar a Estados Unidos.

"Si me hubieran dicho claro que no, me hubiera vuelto a Honduras, pero todavía creo que hay una oportunidad", dijo Moradel, quien dejó Honduras con su hijo de 5 años porque no encontraba trabajo.

Bajo una práctica denominada dosificación, las autoridades estadounidenses en muchos cruces fronterizos aceptan apenas unos cuantos solicitantes por día. The Associated Press encontró alrededor de 19 mil nombres en las listas de espera de cuatro ciudades fronterizas visitadas a finales de julio.

Previamente, la frustración por las políticas de Estados Unidos para limitar las solicitudes de asilo ha generado intentos masivos por tratar de cruzar la frontera. Sin embargo, el campamento en el puente de Matamoros parecía más una protesta que un intento por cruzar.

No obstante, las autoridades estadounidenses cerraron las puertas de su lado de la frontera, aparentemente como medida preventiva.

El condado de Cameron, que opera el puente Gateway, dijo que este se "usa principalmente para el tráfico local y para el cruce de empleados de maquiladoras, turistas y peatones". Agregó que cerca del 80% del tráfico peatonal entre Brownsville y Matamoros utiliza el puente

El bloqueo causó largas filas en otros puentes internacionales que conectan con Matamoros.

El comunicado de la CBP señala que los migrantes que habían sido regresados a México en espera de las audiencias para sus casos de asilo (una política conocida como Protocolos de Protección a Migrantes, o MMP), pero que no pudieron cruzar debido al cierre, recibirían nuevas fechas de audiencia.

Orlando Valerio, un migrante nicaragüense de 53 años, dijo que él fue uno de los que no llegó a su audiencia.

"Les entiendo, soy uno de ellos, pero no pueden obstaculizar las cosas así",

Horas después, el alcalde de Matamoros, Mario Alberto López, caminó por el puente para hablar con los migrantes y tratar de persuadirlos de reabrir el cruce.

Los migrantes le dijeron que vivían en condiciones sucias en Matamoros con pocos albergues y acceso a sanitarios.

El alcalde prometió enviar equipos de limpieza y montar instalaciones para aseo, pero señaló que el bloqueo causaba inconvenientes para los residentes de Matamoros que debían cruzar para trabajar, ir de compras u otros motivos.

Cientos de migrantes acampan en carpas cerca del puente y a lo largo de la orilla del Río Bravo (Grande).