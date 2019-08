Migrantes africanos protestan en Tapachula para exigir permisos

Tapachula, Chiapas (Notimex).- Un centenar de inmigrantes africanos marcharon desde las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) Siglo XXI al palacio municipal de Tapachula, Chiapas, a fin de hacer presión y obtener los permisos para transitar por México.



Poco después de las 10:30 de la mañana la comitiva salió del centro migratorio con pancartas con leyendas "Los africanos estamos en tránsito, no para asilo", "No somos apátridas, criminales, objeto de interés politico", "Todos somos seres humanos y no hay diferencias,"Una muerte lenta para los migrantes en México".

Avanzando lentamente se encaminaron por la carretera Tapachula-Nueva Alemania hasta llegar al palacio municipal el cual se encontraba resguardado por elementos de la Policía Federal y ante la expectación de los pobladores del lugar.

Al llegar a la sede del gobierno local un representante de los inmigrates, quien se identificó como Pablo denunció que la población de personas de origen africano son obligadas a permanecer en Tapachula y sufren una crisis humanitaria en materia de alimentación, vivienda, salud e higiene.

También aseguró que han sufrido discriminación sistemática por parte de las autoridades migratorias, además señaló que se trata de personas desplazadas que vienen huyendo desde sus países para salvaguardar sus vidas y acogerse a la protección internacional en Estados Unidos, Canadá o México.

"Exigimos que los cuerpos de seguridad del Estado cesen en su violencia y dejen de reprimir nuestra legitima protesta, así como a las autoridades migratorias resolver nuestra situación lo antes posible y cesar en su hostilidad", aseguró.

Comentó que la Asamblea de Migrantes Africanos y Africanas en Tapachula representa a un colectivo de alrededor de tres mil personas, niñas, niños, hombres, mujeres y familias de diversos países en África.

El vocero manifestó que vienen de naciones como Angola, Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Ghana, Liberia, Mali, República Centroafricana, República Demecrática de Congo, Senegal, Sierra Leona y Togo.

"Todos hemos tenido que huir y abandonar nuestros países de origen como única vía posible para sobrevivir. Somos por lo tanto personas desplazadas forzosamente y con necesidades de protección internacional", declaró Pablo.

Asimismo explicó que estan en territorio mexicano desde hace meses, con mujeres embarazadas, bebés, niñas y niños, personas con discapacidad y diversos padecimientos, los cuales sienten desesperación, desesperanza, miedo, desmoralización, soledad y abandono.