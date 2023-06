Migrantes auxilian a mujer que dio a luz a bordo de un autobús

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con otras autoridades federales y municipales, informó que rescataron y auxiliaron a 141 personas migrantes que eran transportadas en un autobús en Veracruz, entre ellas una mujer que dio a luz en la unidad.

El INM informó a través de un comunicado que durante la inspección en un punto ubicado sobre la carretera Veracruz-Puebla, a la altura del municipio de Córdoba, elementos de la Guardia Nacional ubicaron un autobús que iba a alta velocidad, por lo fue detenido más adelante.

Con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para el resguardo del perímetro, los Agentes del INM realizaron las entrevistas correspondientes a los ocupantes del autobús, dando un total de 141 personas que no acreditaron su estancia legal en el país.

"Se trata de 138 personas procedentes de Guatemala, de las que 101 viajaban en núcleos familiares, 25 menores de edad no acompañados, así como tres mujeres y nueve hombres adultos. Por otra parte, una menor no acompañada y dos personas que viajaban en núcleo familiar indicaron ser de Honduras", se informó.

El INM refirió que en el autobús, una mujer de nacionalidad guatemalteca dio a luz con apoyo de otras personas que viajaban con ella y realizaron el corte del cordón umbilical en tanto eran auxiliados por las autoridades.

"De inmediato, el personal del INM con apoyo de Protección Civil trasladaron a la señora junto con su hija menor de edad y la recién nacida al Hospital General Civil 'Yanga' para su pronta atención. El personal del INM permaneció en el hospital para estar pendiente de la evolución del estado de salud", se detalló.

Agregó que dos núcleos familiares compuestos por una mujer mayor y un menor, respectivamente, fueron llevados de urgencia al mismo hospital, ya que presentaban un cuadro avanzado de deshidratación por golpe de calor.

El conductor del autobús fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades, mientras que los núcleos familiares, las niñas, niños y adolescentes fueron canalizados con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para su resguardo.