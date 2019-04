Migrantes cubanos en Tapachula preparan "viacrucis" para llegar a EU

En víspera de Semana Santa, migrantes cubanos en Tapachula se organizan para emprender un "viacrucis" por el país, con amparos en mano para demandar estancia legal, en la búsqueda de su itinerario final a la frontera con Estados Unidos.

Los caribeños aguardan con la decisión de cruzar a territorio estadounidense y pedir asilo al gobierno de Donald Trump, con el argumento de que el gobierno cubano no garantiza la libertad de ideas y de expresión. Los cubanos diseñan un plan de acción para viajar en autobuses con los amparos tramitados para evitar la detención y deportación.

La pretensión es arribar a la frontera y solicitar asilo al gobierno de Estados Unidos. Uno de los inconformes aseguró que en Cuba no tienen libertad de expresión, y tampoco la intención de regresar a la isla. "Nadie de quienes estamos aquí desea volver, porque vendió sus bienes allá no tienen nada", subrayaron.

Los activistas Luis García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, y Ramón Verdugo Sánchez, del Albergue Todo por Ellos, que acompañan a los antillanos comentaron que el arranque del "viacrucis" podría ser el miércoles próximo.

García Villagrán dijo que por el cierre temporal de la oficina de regulación de trámites fue necesario acudir a juicios de amparo para transitar por el país, y acudir a otro estado a fin de continuar con el trámite de oficios de salida.

Afirmó que dispusieron de los juicios de garantía, porque los migrantes son detenidos en el sur de México debido a los trámites a los cuales debían acceder por derecho. Por su parte, Verdugo Sánchez, dijo que en la Ciudad de México pedirán la injerencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para seguir el viaje a Ciudad Juárez y Tijuana.

Según la estrategia, en los puestos de control migratorio bajarán de los vehículos y los cruzarán a pie. Ante cientos de cubanos, el representante del albergue Todo por Ellos, expuso que el gobierno federal reforzó puntos de ruta y colocó nuevos retenes intermedios entre la frontera y la Ciudad de México. Los activistas indicaron que se tramitaron unos 400 amparos, y una cantidad semejante se encuentra en proceso.