Migrantes en Chihuahua, entre la espera y el miedo de ser deportados

A-AA+

CIUDAD JUÁREZ, Chih., mayo 13 (EL UNIVERSAL).- A unas horas de que concluyera el Título 42, en las calles de la zona Centro de Ciudad Juárez, aún se observa a algunos migrantes que buscan la forma de solicitar el asilo político a los Estados Unidos, ahora por la aplicación el CBP One e incluso acercándose hasta los cruces internacionales.

Algunos de los migrantes que han llegado a Juárez después de que concluyó la disposición de salud que mantenía Estados Unidos, aseguran que desean tener un trabajo y una casa donde vivir en tanto esperan su cita en la aplicación americana.

Un caso de esos es el de los venezolanos Larry y Lewin, quienes llegaron la mañana del viernes a la localidad y esperaban en el campamento del Instituto Nacional de Migración (INM) el poder encontrar un hotel o casa donde quedarse y así esperar el trámite migratorio de manera legal.

"Estábamos en Matamoros ahí demoramos siete días para cruzar, lo logramos cuando fue el accidente (atropello de migrantes en Brownsville, Texas). Después nos pasaron a McAllen, esposados de pies, de manos, de cintura a San Diego donde nos deportaron a Tijuana. Ahí estuvimos unos días, las familias nuestras nos ayudaron y conseguimos pasajes y llegamos a Ciudad Juárez", decía Lewin.

Los migrantes aseguran que decidieron venir hasta Ciudad Juárez porque aquí existe mayor oportunidad de transitar y de intentar cruzar, ya sea de forma ilegal o por CBP One, que en otras fronteras donde les tocó estar.

"Llegamos acá porque hay como que más oportunidad que en Matamoros, de encontrar un trabajo y esperar la cita", expresaron a EL UNIVERSAL.

Hasta el viernes ya estaban registrados en la aplicación CBP One y solo esperaban la fecha de la cita para lograr el asilo político, sin embargo, deseaban tener un empleo en tanto eso sucede para poderse mantener y costear sus gastos de comida y hospedaje.

Al concluir el Título 42, la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas, se mantiene en calma, sin embargo, se desconoce hasta este momento el número exacto de migrantes deportados luego de la implementación del Título 8.

De momento se sabe que las deportaciones por parte de los Estados Unidos han sido por los tres cruces internacionales, pero se desconoce el número total de migrantes que ya han llegado a esta frontera y si serán regresados a su país o se encuentran en albergues.

Desde el jueves pasado el Gobierno Estatal informó que serían hasta 250 migrantes retornados por día a esta frontera, originarios de países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití, quienes serían enviados de manera inmediata a su país por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).