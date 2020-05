Migrantes en EU podrán pagar créditos de Infonavit de familiares

El gobierno federal habilitará en consulados y redes de remesadoras una modalidad para que migrantes en Estados Unidos puedan pagar desde ahí créditos de Infonavit de sus familiares en México. Carlos Martínez, director del Instituto del Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), dijo que esa modalidad es posible desde diciembre, pero "se está haciendo una revista con toda la red consular y se informará a través de la red consular para que sepan cómo hacerle".

El funcionario participó en la conferencia de prensa sobre créditos y apoyos del gobierno federal para afectados por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, en el que los funcionarios enfatizaron que, por seguridad, los beneficiarios deben ingresar directamente a los sitios web de las dependencias: Economía, IMSS, ISSSTE, Infonavit y no confiar en mensajes electrónicos o vía WhatsApp. Además de créditos solidarios y micro créditos para negocios, ahora se reportó sobre cómo se apoyará a los ciudadanos para paguen sus adeudos de Infonavit, y sobre créditos que ya desde el pasado otorgan Fovissste e Issste a trabajadores del Estado.

El director del IMSS, Zoé Robledo, reiteró que los créditos solidarios por 25 mil pesos, aquellos que se dan a empleadores que no despidieron a sus trabajadores, lo han solicitado 132 mil 625 personas y lo han recibido en total 115 mil 350. La secretaria de Economía, Graciela Márquez, expuso que de los créditos a la palabra para negocios pequeños, hoy se entregaron 16 mil 961 en todo el país. En total, del 24 de marzo a la fecha se han depositado para 964 mil 119 personas por lo que ya casi se cubre el total de los que se entregarán, un millón, también de 25 mil pesos. Martínez, titular del Infonavit, dijo que en breve la dependencia iniciará otro programa para ayudar a que se paguen los créditos de vivienda. Se creará un fondo pari passu, a partir de mayo, para que los trabajadores liquiden más rápido su casa.

Si ya pagaron 75 % de su crédito, con que paguen 12.5 % de la deuda que aún les queda por pagar, el Instituto dará cantidad igual para dar por saldado el adeudo. Según la dependencia 35 mil acreditados están en esa situación y podrían acceder a ese programa. El funcionario aseguró que han cambiado políticas del "modelo expansionista de vivienda" que generó abandono masivo de vivienda, por la edificación en zonas inhabitables, sin servicios o con riesgos. Empresas como "GEO, OHMEX, Urbi fallaron a los mexicanos" y como fueron construcción de viviendas con subsidio federal hubo "doble quebranto". Ahora vamos a "alejarnos de la visión mercantilista y de negocio". Estas viviendas inhabitables eran un daño patrimonial y un daño emocional por no ser habitables, dijo Márquez Colín.

El director general del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez, informó que este miércoles inició el registro para un segundo sorteo de créditos personales a trabajadores al servicio del Estado en activo y con más de 6 meses de antigüedad o bien jubilados, pensionados o trabajadores que no tengan ningún adeudo por ese concepto. El primer sorteo fue el martes 5 de mayo, se anotaron 265 765 trabajadores que participaron en el sorteo de 32 mil 222 préstamos. Faltan por sortearse más de 640 mil créditos y en esa rifa podrán participar lo que no resultaron ganadores, más los que se anoten en la página de internet de Fovissste.

Por su parte Agustín Gustavo Rodríguez López, vocal ejecutivo de Fovissste, habló del crédito hipotecario a pensionados de hasta 75 años para quienes en su vida laboral no ejercieron el crédito para vivienda Fovissste. Éstos podrán acceder hasta a 561 mil 697 pesos y se les descontarán 20 % de sus percepciones. Este crédito existe desde 2007 y se han dado más de 28 mil créditos por 9 mil millones de pesos desde entonces.