Migrantes ingresan al país con violencia

Tapachula, Chis.- La madrugada de este viernes, unos 350 migrantes centroamericanos irrumpieron en territorio mexicano por el Puente Internacional Rodolfo Robles, que divide a México de Guatemala.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que aproximadamente a las 3:30 horas los migrantes rompieron el candado del portón y cruzaron al poblado de Ciudad Hidalgo, Chiapas.

Los centroamericanos, entre los que viajaban niños, comenzaron a caminar hacia Tapachula. En el trayecto se les unieron otros migrantes que se encontraban en territorio mexicano y el contingente rebasó el millar de personas.

A las 16:30 horas, policías federales y municipales intentaron desviar a la caravana en el cruce del Libramiento Sur para que no ingresara a Tapachula, pero no tuvieron éxito. Hombres que cubrían su rostro con capuchas se colocaron al frente del contingente y realizaron una cadena humana para protegerlo. Esta noche descansarán en el poblado Viva México, de Tapachula.

No se cerrará frontera

"No habrá cierre de la frontera sur", aseguró por la mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En gira de trabajo por Yucatán, la funcionaria señaló que las caravanas migrantes que están buscando llegar a Estados Unidos de manera ilegal, entrando por México, son una realidad.

"A mí que no me vengan a decir los hondureños que no se están formando caravanas. Ahí están las caravanas. No son ficticias. Hoy mismo está entrando una nueva caravana a nuestro país por el Suchiate", dijo.

Asimismo, sostuvo que hasta ahora México no tiene contemplado cerrar su frontera sur, pero que sí se busca registrar a todos los migrantes, ya que el país se caracteriza por su seguridad.

También señaló que una problemática constante es poder dar atención médica a menores de edad que viajan con sus padres, por lo que se tienen que otorgar condiciones distintas para las estancias en los albergues.

"Estamos promoviendo el refugio en México, el asilo en México y con [las secretarías de] Bienestar, Educación y Salud estamos coordinados para proporcionarles también empleos", dijo.

Recalcó que este siglo es el de las migraciones, debido a que durante décadas países primermundistas e industriales explotaron a los subdesarrollados.