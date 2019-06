Migrantes resultarán más caros que aranceles, dice bancada del PRD

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados exigió al gobierno federal, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, para que consolide las condiciones socioeconómicas necesarias para que los mexicanos desarrollen y mejoren su calidad de vida, antes de pensar en ser un tercer país para la migración y atender el flujo de los migrantes en la frontera sur.

A través de la diputada federal, Mónica Almeida López, aseguró que es alarmante que con el ingreso de migrantes al país se rebasen las estimaciones sociales, presupuestales y de seguridad entre otras, ya que el Programa 3x1 migrantes tuvo una reducción del 58% y el Instituto Nacional de Migración también registró una disminución del 30% del 2018 a 2019.

Ante dicho panorama estimó que se podría acrecentar el problema migratorio, "encontrándonos en problemática doble, ya que con dicho recurso solo se podrá atender a menos de la mitad de migrantes en comparación con el año pasado, pero el número de los que se deberán atender, es mayor de manera exponencial, lo cual ante la falta de planeación y presupuesto, puede tener impactos catastróficos en nuestro país", enfatizó.

Por ello, calificó de improvisada la solución que el canciller Marcelo Ebrard decidió para evitar los aranceles que pretende imponer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya que podría tener impactos más graves que la propia imposición de los aranceles.

Almeida López aseveró que México carece de las condiciones económicas y de infraestructura necesarias para brindar cobijo a los más de 50 mil migrantes que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados estima que lleguen en agosto, lo cual no sólo traerá dificultades para ellos, sino que los connacionales con estas acciones verán mermado el acceso a sus derechos.

Por otro lado, la legisladora señaló que para poder entender los efectos de los acuerdos realizados con Estados Unidos en materia de migración, se debe cuidar la legislación en sentido estricto ya que el artículo primero establece que toda persona tiene facultad de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano.

"Este sentido amplio implica que no sólo los nacionales gozarán de los derechos reconocidos por la constitución, por lo tanto los migrantes por mandato constitucional, también tendrán legitimidad, al libre tránsito, seguridad jurídica, al debido proceso, atención consular, no discriminación, al asilo, al refugio, a la protección de la unidad familiar, a la dignidad humana, alojamiento digno, a un traductor, a hospitalidad, salud, educación entre otros, que muchísimos mexicanos no tienen", agregó.

La diputada federal por el estado de Jalisco dijo que queda claro que no habrá cumplimiento de la legislación en materia de migración, porque esta establece que deberán de gozarán de respeto, protección y salva guarda de los derechos humanos, así como la "Responsabilidad compartida con los Gobiernos de los diversos países involucrados", donde en el 'acuerdo' migratorio para evitar los aranceles, si es que se le puede llamar acuerdo, no se ha publicitado ni expresado de manera clara la responsabilidad compartida, hasta el momento lo único claro es la carga responsiva a nuestro país", concluyó.