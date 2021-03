"Migrantes utilizan a menores para permanecer en EU"

Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), denunció que algunos migrantes centroamericanos utilizan a menores de edad para permanecer en Estados Unidos y México luego los abandonan.

En la conferencia matutina, el canciller señaló que cifras del Instituto Nacional de Migración (Inami) hay mil 800 menores abandonados y en custodia del gobierno mexicano.

"En el caso de los centroamericanos, lo que estamos planteando es que haya acuerdos entre Estados Unidos y esos países para el manejo sobre todo de los menores. Hay menores no acompañados en un número importante, es lo más preocupante de todo y sobre eso también están trabajando ellos, y nosotros también. Es la instrucción que nos ha dado el presidente, la preocupación mayor que tenemos es esa.

"¿Por qué aumenta el número de mejores no acompañados? Porque las disposiciones legales tanto en nuestro país como Estados Unidos, como es lógico, protegen a esos menores, entonces no puedes repatriar a una persona que va con un menor, pero después el adulto desaparece y te dejan al menor.

"Entonces, para eso también estamos diseñando una serie de medidas, para proteger a esos menores y que no se dé ese tráfico o no se dé ese abuso, imagínate lo peligroso", dijo.