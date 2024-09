Futuro político de Miguel Ángel Yunes Márquez

El senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez podría incorporarse al grupo parlamentario de Morena si prospera el proceso de su expulsión del PAN, adelantó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

En entrevista, el legislador morenista señaló que el senador veracruzano ya está participando en las reuniones de las fracciones parlamentarias de la 4T. Sin embargo, aclaró que aún es temprano para que Yunes dé el paso de cambiar de bancada.

"Él está participando en las reuniones, él está litigando la expulsión en Acción Nacional y no ha tomado ninguna decisión sobre participar en alguna de las bancadas de Morena, del PT o del Verde o en general del movimiento. No ha tomado ninguna decisión y creo que es temprano todavía", comentó.

¿Pero podría quedar como senador independiente?, se le preguntó.

-Podría quedar integrado a nuestra fracción, porque, además, sí hay que darle cobijo, digamos, ni modo que lo echemos a los leones, después de que están que se suben por las paredes los de la oposición. Y él ha tomado una decisión en un momento clave, muy importante.

¿Han dialogado con él sobre cuál será su posición en torno a las siguientes reformas?

-Yo creo que las va a apoyar, yo creo que las va a apoyar, es mi impresión. No sé, no he platicado con él.