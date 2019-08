Miguel Barbosa revela que el DIF de Puebla vendió niños

Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, reveló que detectaron casos de venta de niños realizados desde el Sistema Estatal DIF en administraciones pasadas.

Durante la reinstalación del Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el mandatario estatal destapó estas irregularidades y advirtió que presentarán las denuncias correspondientes contra los responsables.

"Tenemos documentados venta de menores y cuando tengamos más información haremos denuncias", prometió.

Barbosa Huerta no especificó en qué gobiernos estatales se cometió este delito, ni cuántos menores fueron vendidos, pero dijo que él área jurídica de su administración preparará las denuncias correspondientes.

El Gobernador poblano también dejó al descubierto que el DIF estatal funcionó como operador político e incluso en el organismo se instaló un call center para hacer campaña en su contra en las pasadas elecciones.

"No podemos dejar que esto siga funcionado así, más de mil trabajadores del DIF, se gastaba más en burocracia que en programas".

Miguel Barbosa prometió que implementará un nuevo plan para el DIF para que "ahora sí" ayude a los niños poblanos.

"No me gustó cómo funcionaba el DIF en gobiernos anteriores que no fueron los mejores, tengo un nuevo modelo para proponérselo al DIF y como debe funcionar".

El pasado 21 de agosto, Miguel Barbosa reveló que los gobiernos morenovallistas, específicamente en la Secretaría de Salud, hay aviadores y operadores políticos ligados al viejo régimen; además de que otras dependencias las convirtieron en call centers y centros de brigadas.

PRESIDENTA HONORARIA

Durante el sexenio del ex Gobernador Rafael Moreno Valle, Martha Erika Alonso se convirtió en la primera dama "más poderosa" de los últimos tiempos en Puebla, pues como presidenta honoraria del DIF estatal ejerció recursos por 3 mil 569 millones de pesos, cinco veces más que sus antecesoras Margarita García de Marín y Socorro Alfaro de Morales quienes en 12 años solamente obtuvieron recursos por 2 mil 262 millones 946 mil 456 pesos.

En 2015 se separó del cargo honorario para entrar en la arena política como secretaria general del Comité Directivo Estatal del PAN, en fórmula con Jesús Giles Carmona como dirigente de ese partido.

Como presidenta del Sistema estatal del DIF, convirtió a la dependencia como la nueva área de "desarrollo social" del gobierno y operó diversos programas, realizó giras en todo el estado y fortaleció la red de mujeres entre las esposas de los presidentes municipales.

En septiembre de 2015, Central publicó que la esposa del entonces Gobernador había contado de 2011 a 2015 con más recursos que los que en ese mismo periodo recibió la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Alonso devengó un presupuesto total de 3 mil 569 millones de pesos, cuando Sedesol trabajó con 3 mil 500 millones de pesos, pese a que Coneval colocó a la entidad como la cuarta más pobre del país.