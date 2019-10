Miguel León-Portilla a través de sus frases deja imborrable enseñanza

El historiador y académico de la UNAM, Miguel León-Portilla en donde se paraba dejaba imborrables enseñanzas a través de sus palabras y es que él siempre pensó que la historia no era un lujo, sino una necesidad.

Aquí te dejamos algunas frases que hicieron inmortal al escritor de la "Visión de los vencidos", "Los antiguos mexicanos" y "Nuestros poetas aztecas", entre otros.

"Cualquier atentado contra las humanidades es un atentado contra el ser humano".

"El que habla de unión habla de diferencias, porque si no hubiera diferencias no habría nada qué unir. Yo he dedicado mi vida a creer en las diferencias".

Y es que el hombre que públicamente reconocía haber sido influenciado por Ángel María Garibay o Manuel Gamio siempre luchó para que las culturas originarias se mantuvieran latentes en una época que podrían haber muerto.

"El mundo se empobrece cuando se pierde una lengua o una cultura, y se empobrece también cuando todo se uniforma en modo alguno".

"La historia universal está llena de conquistas y no ya solo desde Alejandro Magno o César, incluyendo a antiguos señores indígenas de México, Perú y otros lugares. Las conquistas en sí mismas no son justificables".