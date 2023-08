Milagros Monserrat, la mujer apuñalada en Guanajuato

A-AA+

LEÓN, Gto., agosto 11 (EL UNIVERSAL).- Milagros Monserrat era cajera en la tienda Walmart Express de esta ciudad; la mañana de este jueves salió de su casa a las 6:30 horas, a donde volvería por la tarde para celebrar su cumpleaños con una cena en la que su madre serviría enchiladas, su platillo favorito.

Hoy su cuerpo reposa en un ataúd blanco en la funeraria Ureña, en el barrio de San Juan de Dios; un moño blanco en la fachada del que fuera su hogar retrata el duelo en su familia; a dos cuadras, en la calle Zumpango, vecinos colocaron flores, veladoras y un retrato de ella dentro de una caja de madera, y rezan en el punto en el que un hombre la asesinó a puñaladas, y ha burlado la justicia.

Su madre Ernestina Meza llora inconsolable junto al féretro; compañeras de su hija y vecinas la abrazan y le dan consuelo en la sala de velación.

Exigió que hagan algo, que detengan al asesino de Milagros. "¡Era una buena niña!; se fue a trabajar un rato con el ánimo de regresar pronto porque había cumplido 40 años".

Con voz quebrada comentó que en esta ocasión no alcanzó a darle el abrazo a su hija, pues lo haría por la tarde, cuando regresara a partir "un pastelito".

Ernestina Meza exigió a las autoridades que hagan algo y detengan al sujeto que le quitó la vida a su hija, que tenía muchas metas por delante, una de ellas estudiar enfermería.

Su madre y hermano Julio César dijeron no conocer al sujeto que mató a Milagros, y que nunca lo habían visto, exigieron a las autoridades que lo detengan y justicia. "Ella era muy trabajadora, no se le veía novio, salía de su casa al trabajo y del trabajo a su casa", comentó una vecina.

"¿Qué te doy?, ¡no tengo nada, te juro!", dijo Milagros durante el ataque

El 10 agosto de 2023, Milagros fue seguida por un hombre que le dio alcance, la jaloneó y le dio cinco puñadas; la escena criminal fue captada por una cámara de vigilancia de una vivienda vecina. En el video se escucha que la víctima dice al agresor: "¿Qué te doy?, ¡no tengo nada, te juro que no tengo nada, te juro que no tengo nada!", y tras ser lesionada se queja de dolor mientras se desangra hasta morir.

La necropsia practicada por la Fiscalía General del Estado reveló que la mujer falleció a causa de las lesiones producidas con objeto punzocortante.

La viralización del video desató reclamos de justicia para Milagros, indignación y el reproche a los gobiernos municipal y estatal por la inseguridad y violencia, y evasión del asesino.

En redes sociales el presunto asesino fue identificado con el nombre de Miguel, quien trabajó como supervisor de una empresa de calzado, y de difundió su rostro, domicilio y teléfono, además el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la alcaldesa Alejandra Gutiérrez pidieron a la sociedad aportar la información que dar con su paradero.

Una patrulla de la Policía Municipal custodia la vivienda deshabitada del presunto asesino en la calle Cortázar de la colonia Moderna, quien habría salido del inmueble con algunas bolsas, una hora y media después de la agresión.

El titular de la Secretaría de Seguridad Publica de León, Mario Bravo Arrona, informó que sigue la búsqueda del individuo que atacó a Milagros y que tarde o temprano darán con él. También pidió a la ciudadanía que si lo ubica o conoce lo hagan del conocimiento de la autoridad.

A través del sistema de cámaras de Seguridad se trazó el trayecto que recorrió el sujeto después de lesionar a la joven mujer, y que culminó en su domicilio, en la calle Cortázar.