Miles llegan en la caravana al Zócalo; piden paz y llaman a la reconciliación

La Caminata por la Verdad, Justicia y Paz, encabezada por el poeta Javier Sicilia, Julián y Adrián LeBarón partió desde la Estela de Luz y llegó a Palacio Nacional después de las 13:00 horas. Los asistentes venían de todos los estados de la República en busca de justicia para sus desaparecidos y muertos en manos del crimen.

"Aquí no caben etiquetas. No somos chairos, no somos fifís, ni conservadores, ni de izquierda. Somos seres humanos luchando por vivir ¡ya no queremos sobrevivir, México!", pronunció Adrián LeBarón durante el mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, donde emitieron un mensaje de exigencia de alto a la violencia.

Después de la tragedia y a pesar de ella después del dolor y a pesar de él hemos de llegar al corazón", destacó Adrián LeBarón, abuelo de los niños asesinados en Bavispe, Sonora, al abrir el primero de los mensajes en el acto de protesta.

LeBarón señaló que el primer paso para lograr La Paz es la reconciliación, por ello, llamó a los presentes a buscarla. "Llevamos casi 15 años en guerra y no hemos aprendido a reconciliarnos ¿Qué nos pasa?"

"Por favor vamos a seguir caminando juntos para dejar de insultarnos y estar unido para defender la vida", dijo Julian LeBarón.

El contingente fue recibido por la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se negó a recibirlos.

EL RECORRIDO DE LA CARAVANA

En su cuarto día de actividades, la marcha partió desde el Monumento Estela de Luz y avanzará sobre Avenida Paseo de la Reforma, luego con Juárez, Eje Central, 5 de mayo hasta llegar al Palacio Nacional.

Javier Sicilia, Adrián, Julian y varios integrantes caminan con el pie izquierdo descalzo, un acto simbólico para recordar a una niña de los menores LeBarón que caminó 10 kilómetros, con un solo zapato, para ir a pedir ayuda después que sicarios atacaron a las tres madres y niños en Bavispe, Sonora.

La caminata se detuvo en el anti monumento a los 65 mineros víctimas del derrumbe de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila. Ahí el contingente nuevamente gritó ¡Paz, Verdad, Justicia!

En ese punto cambió la vanguardia del contingente: los LeBarón y Sicilia se colocaron sus zapatos y se fueron atrás de la manta principal. Familias de víctimas de la violencia se colocaron al frente.

Frente al Senado realizaron otra parada donde un contingente ingresó al edificio para dejar un pliego para pedir la aplicación de la Justicia Transicional.

Familiares de personas desaparecidas y de víctimas mortales de la violencia levantaron sus pancartas con la exigencia de paz. "Las balas nos han enlutado y quitado a nuestros seres queridos... ¡pero no la dignidad de exigir justicia", se lee en una de las mantas.

Rosa García, madre de Dulce Yalin González , desaparecida en San Fernando, Tamaulipas, vino a la marcha para exigir la aparición de su hija.

La mujer platica que ella y otras madres hicieron varios sacrificios para poder viajar a la CdMx e integrarse a la marcha. Para ella, dice, es una ofensa que el Presidente López Obrador diga que la marcha es un espectáculo mediático.

"No se vale que él diga que es un show, ¡ esto es un dolor!. Que me disculpe, pero como él no es víctima no está dentro de nuestro dolor", dijo.

La marcha realizó otra parada en el anti monumento a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.

Melitón Ortega, padre de uno de los normalistas desaparecidos, recibió al contingente. "Hoy hace falta vincular las luchas de las Víctimas. No podemos luchar de manera separada", dijo.

El padre exhortó a las víctimas a no permitir "que ninguno que sea ajeno a la lucha, con otros intereses, a los conservadores del país y partidos políticos, derecha o izquierda, destruyan este esfuerzo".

Destacó que lo único que buscan las víctimas es luchar por la verdad y justicia y "a que encontremos a cada uno de los desaparecidos tanto de Ayotzinapa como de ustedes".

El contingente gritó los números hasta el 43, y nuevamente gritó diez veces "Paz, Verdad y Justicia" para los 43 estudiantes y los miles de desaparecidos del país.

Frente al Hemiciclo a Juárez, integrantes del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos (FUNDEJ) esperaban la marcha.

"No están solos, Jalisco con ustedes. "¡México es una fosa!", gritaban.

Madres e integrantes del colectivo se unieron al contingente al llegar la caminata.

Frente a Palacio Nacional hay un contingente de personas simpatizantes del Presidente gritaron: "Es un honor estar con Obrador", mientras los asistentes a la marcha se mantienen callados, levantando el puño cerrado en señal de silencio.

Los simpatizantes del Presidente gritan consignas contra los medios: "Vendidos, chayoteros , !fuera!, ¡fuera!"

"No caigan en provocaciones. No les hagan caso", gritan los organizadores de la marcha.