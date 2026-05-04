Militares entrenan para obtener sus "alas"

Ciudad de México.- En la Brigada de Fusileros Paracaidistas, ubicada en Santa Lucía, Estado de México, se lleva a cabo el Curso del Combatiente Paracaidista que tiene que completar el personal militar que aspira a pertenecer al cuerpo especial de Fusileros Paracaidistas, Batallón del Ejército de México, que este 2026 cumple 80 años.

Se trata de la fase aerotransportada del curso que tiene una duración de siete semanas. En esta etapa del adiestramiento de élite, el grupo que previamente pasó por un riguroso proceso de selección físico y sicológico, se entrena en fuselaje, que simula saltos desde réplicas de las aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana; también desde lo alto de una torre de 12 metros practica con arneses fijos y saltos de calificación, así como simulaciones de caída libre desde la herramienta "túnel de viento".

El Universal tuvo acceso al módulo denominado de salto estático en instalaciones del Campo Militar No. 37-D, en donde los llamados boinas rojas, equipados con su material de salto y bajo el lema "Del cielo a la misión", brincaron desde una torre de 12 metros de altura y ejecutaron diversos ejercicios, como instrucciones prácticas y teóricas en tierra que se enfocaron en los procesos de salida de una aeronave; prácticas intensivas para controlar el paracaídas y manejo de caídas ante contingencias diversas.

Este curso que dura aproximadamente dos meses se divide en la fase del combatiente y en la fase aerotransportada; la primera dura dos semanas, en las que se ejecutan adiestramientos en patrullas de reconocimiento y combate, transmisiones, medicina táctica, tiro de reacción, técnicas de intervención, combate urbano y técnicas acuáticas. La segunda se desarrolla entre la tercera y la sexta semana, en las que se realizan capacitaciones de fuselajes, torre, arneses fijos y caída y saltos de calificación.

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