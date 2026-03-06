logo pulso
Minimizan papel del rancho Izaguirre

Por El Universal

Marzo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Minimizan papel del rancho Izaguirre

Guadalajara, Jal.- El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco consideró que las autoridades federales continúan minimizando el papel del rancho Izaguirre como lugar de exterminio y destrucción de cuerpos, debido a que se soslaya la localización de cientos de restos óseos calcinados en el lugar.

Su pronunciamiento es en respuesta a la Fiscalía General de la República (FGR), que este jueves presentó avances en la investigación relacionada con el rancho en Teuchitlán, sitio que reconoció como lugar de adiestramiento y donde se encontraron "dos fragmentos de restos óseos".

Al respecto, el colectivo expuso: "Debemos señalar con firmeza que la verdad sobre lo ocurrido en el rancho Izaguirre no puede ni debe ser minimizada. Quienes estuvimos presentes durante las diligencias fuimos testigos directos de la magnitud de los hallazgos", indicó.

Agregó: "en ese lugar se recuperaron múltiples restos humanos calcinados, y diariamente se extraían fragmentos óseos que eran colocados incluso en cubetas, evidencia del nivel de violencia que ahí se vivió".

Recordó que en la propia carpeta de investigación federal se reconoce la existencia de crematorios, y se establece que los restos humanos encontrados presentaban una degradación térmica que alcanzó temperaturas de hasta mil 100 grados.

