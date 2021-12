Ministro Franco González asiste a su última sesión en la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 1 (EL UNIVERSAL).- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Fernando Franco González Salas, se dijo tranquilo de dejar su lugar en el pleno, pese a los errores que posiblemente cometió en los últimos 15 años.

Durante su última sesión en la Segunda Sala de la Corte, el ministro Franco pidió a sus compañeros comprensión ante los errores que pudo cometer en sus criterios, pues sólo tuvo la intención de resolver de la mejor manera los asuntos que se abordan en el máximo Tribunal.

"Me voy tranquilo porque actué siempre bajo la convicción de que yo actuaría conforme a lo que yo considerara que era lo correcto, probablemente me pude haber equivocado, pero lo que sí les aseguro es que fue porque yo estaba absolutamente convencido de que lo que estaba proponiendo o decidiendo, era lo correcto, me asumo como humano y acepto que puedan pensar que en algunos casos me equivoqué, probablemente así fue y les pido en ese sentido su comprensión porque jamás hubo otra intención que resolver de la mejor manera los asuntos tan delicados que se ven en la Suprema Corte", señaló el ministro.

Este jueves el pleno de la Corte celebrará una sesión solemne de despedida al ministro Franco, quien oficialmente concluirá su ciclo el próximo 11 de diciembre.

Ayer martes, durante su última sesión en el Pleno, el ministro Franco fue aplaudido por sus compañeros a petición del ministro Luis María Aguilar Morales.