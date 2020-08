Ministro insiste en acusar a Zhenli Ye Gon

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propondrá confirmar que las acusaciones contra el empresario Zhenli Ye Gon, por posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, deben continuar.

Mañana, la Primera Sala analizará un proyecto en el que se prevé confirmar que estos delitos por los que está acusado el empresario chino-mexicano no han prescrito por lo que se le debe negar el amparo. El proyecto fue elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

El ministro señaló que los preceptos legales que establecen que cuando existen varios delitos la prescripción se va a fijar conforme al que merece la pena más severa, es constitucional y no violenta los derechos de los imputados, pues esta medida busca desincentivar la comisión de múltiples delitos.

"Resulta justificado y razonable que ante mayores grados de reprochabilidad, y ante casos en donde se afectan en un mayor grado derechos fundamentales, como sucede cuando se cometen concursos de delitos en comparación con ilícitos aislados, el legislador incremente como lo ha hecho en la medida impugnada los plazos de prescripción para poder no sólo cumplir con sus obligaciones de investigar y sancionar ese tipo de acciones, sino también de desincentivar su comisión.

Con la declaratoria de prescripción, Zhenli Ye Gon buscaba recuperar su libertad.