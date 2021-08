Ministro presenta proyecto al pleno en contra de la "Ley Zaldívar"

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propuso al Pleno no aplicar la ampliación del mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar y del cargo de los consejeros de la Judicatura Federal por ser inconstitucional.

Fuentes federales confirmaron que el proyecto que el ministro Franco repartió este lunes entre sus compañeros propondrá declarar que la ampliación contenida en el decimotercero transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), incluido en abril pasado por la Cámara de Diputados en la reforma al PJF, atenta contra los principios de independencia y autonomía judicial.

Aunque el ministro presidente Arturo Zaldívar informó que ayer domingo el Pleno fijaría fecha para discutir el proyecto de Franco, los integrantes del Máximo Tribunal no lograron consenso al respecto.

Las fuentes consultadas confirmaron que el proyecto establece que para dilucidar el asunto se requerirá de la votación de la mitad más uno de los integrantes del Pleno.

Entre los razonamientos del ministro Franco para no aplicar la llamada "Ley Zaldívar" se encuentra que las reglas establecidas en la constitución sobre la designación, nombramiento y duración de los cargos del PJF, especialmente los de más alto rango, no pueden ser modificados loe ningún Poder de la Unión en normas secundarias contradictorias a la Carta Magna.