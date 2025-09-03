Ministros en retiro costarán 2.4 mdp

El Poder Judicial de la Federación deberá desembolsar más de 2.4 millones de pesos mensuales para cubrir el haber por retiro de los 18 ministros que han dejado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El pasado 31 de agosto, siete ministros concluyeron su encargo. Solo por ellos, se erogará una pensión conjunta de 658 mil pesos al mes. Por los otros 11 ministros retirados en años anteriores, entre ellos Luis María Aguilar Morales —quien salió el 30 de noviembre de 2024—, se destinarán más de un millón 774 mil pesos mensuales.

Te puede interesar: Irregularidades en capacitación de jóvenes

Aguilar Morales es el ministro en retiro que recibe la pensión más alta, con 206 mil 948 pesos al mes, seguido de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con 192 mil 584 pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF), quienes cumplen 15 años en el cargo acceden, durante dos años, a una pensión del 100% de su salario; después, el monto se ajusta de manera proporcional al tiempo que ocuparon el puesto.

A partir de 2025, los ministros en funciones redujeron sus percepciones en 33%; sin embargo, esta medida no aplica para quienes se retiraron antes, de modo que su haber se calcula sobre su último salario íntegro.

En contraste, la ministra Margarita Ríos Farjat anunció el 30 de octubre de 2024 que renunciaba al haber de retiro, manifestando su intención de devolver el dinero a la Tesorería de la Federación o donarlo a niños en situación de vulnerabilidad.

Ese mismo día, la SCJN informó que ocho integrantes del Alto Tribunal presentaron su renuncia ante el Senado, efectiva para siete ministros a partir del 31 de agosto de 2025, en cumplimiento de la reforma judicial.