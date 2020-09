A pesar de ser el movimiento popular más importante de la historia contemporánea, Morena hoy en día no se ha colocado como un soporte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador; ha sido un bulto, una carga para él, sostiene Alejandro Rojas Díaz Durán, aspirante a presidir el partido.

"La dirigencia lo único que ha hecho es darnos atole con el dedo, voltearle la espalda al Presidente porque han visto un interés de grupo, una minoría radical que no ha caminado con el proyecto de nación.

"Morena en vez de acompañarlo, de impulsarlo, que esté a la vanguardia y abriéndole brecha, ha sido lo contrario", afirma Rojas Díaz Durán en entrevista con EL UNIVERSAL.

Señala que el partido se ha enclaustrado en vez de ir a recoger las demandas de la gente y no tiene estructuras políticas electorales y organizativas.

A Porfirio Muñoz Ledo, otro contendiente por la dirigencia, Rojas Díaz Durán lo descarta como presidente de Morena, pues, dice, son tiempos que necesitan mayor energía para un cargo de esa naturaleza.

"Esas épocas para él ya pasaron", aunque no descarta aprovechar la lucidez del diputado para plantear el rumbo de la nueva izquierda.

¿Morena está dividido?

—Tiene dos años que ha sido un cáncer, que está haciendo metástasis, un crepúsculo encriptado. La minoría radical está pudriendo a Morena.

El partido se debate en dos visiones, una minoría radical golpista, y la otra, una izquierda democrática, progresista, en la que no vemos a los empresarios como enemigos del pueblo. En esta verdadera izquierda hemos sido respetuosos de las libertades.

¿Cuál es el error de Morena hasta este momento?

—A Morena lo han enclaustrado. El presidente [Andrés Manuel] López Obrador lo dijo muchas veces: este partido no tiene dueño, porque es de los ciudadanos, es su instrumento para la transformación.

Pero a esta dirigencia no le conviene, ha traicionado los principios de Morena, no han permitido que ingrese el pueblo de México.

El partido en estos dos años ha recibido no menos de 5 mil millones de pesos en prerrogativas, ¿cómo es posible que no tenga oficinas de gestión social en cada municipio del país? En vez de recoger las demandas de la gente, se enclaustró.

¿Qué tan lejos está el partido del Presidente?

López Obrador sugirió que se eligiera a sus dirigentes con encuestas, ¿internas o abiertas?

—Abiertas a la ciudadanía, que los que quieran ir a votar tengan la libertar de hacerlo.

Estoy proponiendo, si nos ponemos de acuerdo, que no haya pretexto en darle la vuelta en aceptar las encuestas.

¿Cree que hay condiciones para realizarlas?

—Ahorita no hay condiciones 100%, lo indicado sería que sean encuestas presenciales, para que haya una muestra verdaderamente grande.

El Tribunal Electoral no puede dejar en la indefensión jurídica a Morena, porque un liderazgo, una dirigencia provisional no tiene la fuerza ni la autoridad política, tampoco la representatividad para organizar las estructuras político-electoral y competir en 2021.

Como Morena es un partido de nueva creación, el Tribunal y la autoridad del INE saben que no tenemos estructuras organizativas político-electorales en el país, son 3 mil 500 cargos que requieren de una base organizativa, y el Tribunal tiene que ayudar a Morena.

¿Y Porfirio Muñoz Ledo?

—No lo veo como presidente de Morena. Ahora que gane la dirigencia del partido le ofreceré que presida la Fundación Morena, que integre a los intelectuales, pensadores, filósofos, para plantear el nuevo rumbo ideológico y político de ser izquierda en el siglo XXI.

Los tiempos de su mayor energía para un cargo de esta naturaleza, que requiere de un esfuerzo titánico, de desplazarse a todos los rincones del país, esas épocas para él ya pasaron, y creo que hay que cuidarlo.

Además lo están utilizando, ese grupo está detrás de su candidatura, los mismos que cerraron a Morena.

Nosotros lo abriremos y no vamos a permitir que lo vuelvan a cerrar, están utilizando su prestigio para ganar, a Porfirio lo quieren convertir en el lobo con piel de Bertha.