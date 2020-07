Minuto a minuto: FGR detalla presunto nexo Lozoya-Odebrecht; él se declara inocente y reitera que dará nombres

Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), enfrenta este miércoles su segunda audiencia en México. Ahora lo hace frente al Juez Federal de Control del Reclusorio Norte, Juan Carlos Ramírez Benítez, quien abordará otro caso del que se le acusa: presuntamente haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, los cuales habrían sido utilizados en la campaña electoral y en el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto.

A continuación el seguimiento minuto a minuto de la comparecencia:

2:59 pm

EL APARATO DE PODER TENÍA EL OBJETIVO DE ABUSAR: LOZOYA

Pemex, como parte ofendida, dijo que existen los elementos para vinculación a proceso, ya que se utilizaron diversas empresas para realizar operaciones en lugares considerados como paraísos fiscales.

Manifestó conformidad para hacer propia la solicitud del Ministerio Público para la vinculación a proceso por los tres delitos.

La defensa en su oportunidad pidió hacer algunas observaciones. Primero agradeció la lectura de las acusaciones; luego dijo que el señor "ERLA" fue utilizado en su calidad de instrumento "no doloso, en el marco de un aparato de poder conformado por altas autoridades del Estado mexicano que estuvo constituido con el objetivo de abusar de ese poder que legítimamente les había sido concedido".

Añadió que en su momento procederá a denunciar los delitos cometidos por los sujetos activos y responsables de los hechos que señaló el agente del Ministerio, "puntualizando de manera muy clara y contundente sus nombres, sus cargos que ocupaban y los métodos de instrumentalización que fueron utilizados para la comisiono de los hechos objeto de esta investigación".

El Juez anunció un receso de máximo dos horas para regresar a la audiencia y resolver.

2:43 pm

FGR EXPONE ASOCIACIÓN DELICTUOSA

La FGR añadió que la comisión del delito se encuadra en el hecho de que se buscó ocultar el origen de dichos recursos. Luego enlistó de nueva cuenta los elementos que conforman el delito de asociación delictuosa, propósito de delinquir, delito de cohecho que es la documentación antes descrita, añadiendo su nombramiento presidencial y contrato individual de trabajo con Pemex.

También se suman la carpeta de investigación donde se señala que las empresas brasileñas se declararon culpables en una corte de Nueva York por pagar sobornos, entre los que están los 10.5 millones de dólares a un funcionario mexicano.

A su vez, integran los datos de prueba las actas de sesiono con el consejo de administración de Pemex para determinar la excepción de contrato en la Refinería Miguel Hidalgo.

El Juez Ramírez Benítez presentó a "ERLA" si consideraba en ese momento de la aducía la petición de la Fiscalía o acogerse a algún término constitucional.

Lozoya dijo que era de su preferencia que el Juez emitiera la resolución en dicha audiencia. El Juez procederá.

1:52 pm

LOZOYA AGRADECIÓ APOYO DE ODEBRECHT A CAMPAÑA DE EPN

ERLA", agregó la Fiscalía, incurrió en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita junto con su hermana, madre y esposa, quienes habrían hecho infinidad de depósitos bancarios en México, Brasil y otros países.

Las declaraciones de Alberto "M" serían de las más importantes en contra de Lozoya, porque como representante de Odebrecht en México diseñó "infinidad de planes irregulares" junto con él. Lozoya le dijo que conocía a la perfección a varios empresarios con quienes pretendía aumentar sus acciones junto con la empresa brasileña.

En varias ocasiones "ERLA" agradeció a Luis de Meneses y a sus colaboradores el apoyo brindado por Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto rumbo a la Presidencia.

La FGR dijo que tiene acreditadas varias empresas utilizadas por la constructora brasileña para operar los pagos ilícitos y no contabilizados a personas de interés.

Además dio a conocer que hubo pagos en beneficio por 4 millones de dólares durante la campaña y otra por 6 millones cuando fue director de Pemex.

Sobre los datos de prueba, la FGR ofreció como datos de prueba un oficio de mayo de 2019 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), donde remitió documentación de BBVA respecto a la cuenta de la madre de Lozoya; un oficio de contabilidad de mayo de 2019 en el que peritos de la FGR analizaron la información financiera que envió el banco suizo. De ahí concluyeron que las dos empresas en las que fue beneficiado Lozoya, hicieron depósitos a la madre por diversas cantidades.

La SFP envió el expediente de verificación patrimonial de la declaración inicial de enero de 2013, la de 2014, 2015 y la de concesión de 2016.

También se presentaron las declaraciones anuales de impuestos en las que omitió informar de los ingresos obtenidos en el extranjero.

13:04 pm

ODEBRECHT GANÓ 39 MDD "INVIRTIENDO" 10.5 EN SOBORNOS: FGR

La FGR informó que un delgado de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), recibió la información sobre los testigos protegidos en Brasil, quienes revelaron el pago de sobornos en diversos países, entre ellos México, que "dieron dinero a una empresa controlada por el Estado un monto de 10.5 millones de dólares".

En ese mismo relato, detallaron los testigos que contaban con recursos para sobornos a funcionarios y partidos políticos por un monto de 431 millones de dólares para garantizar negocios en América Latina y África.

"Por estas acciones Odebrecht se benefició con un monto de 1.42 millones de dólares. Los testigos protegidos detallan que de 2011 a 2014, en México se hicieron sobornos por 10.5 millones de dólares para asegurar contratos de obra pública" y fueron 39 millones de dólares los que la empresa obtuvo de México por la adjudicación de obras.

"El imputado recibió beneficios en su cuenta en Suiza", agregó la FGR.

12:30 pm

SE RETOMA LA AUDIENCIA

Se reanuda la audiencia.

12:14 pm

DAN RECESO

Se decretó un receso en la audiencia.

12:10 pm

EXPONEN MOVIMIENTOS DE RECURSOS INUSUALES

El Juez se dirigió a Lozoya, le dijo que él y su defensa deberán escuchar lo dicho por la Fiscalía para tener un conocimiento exacto y preciso para que se analice y se tome la decisión a la pregunta que le hará, una vez que concluya la intervención de la FGR.

Prosiguió la Fiscalía a describir la cuenta de Tochos Holding con el banco Suizo que fue el que detectó las transferencias donde se excedía el monto permitido para no ser considerado lavado de dinero. El banco no denunció, pero procedió a hacer una investigación, así se registraron las diferentes transacciones.

Añadió que no había razón licita para transferir activos a la cuenta de la esposa, que serían después transferidos a la compra del inmueble de Ixtapa y que "ERLA" sumó al fideicomiso donde están su esposa e hijos.

La denuncia contiene entonces copias de los activos de las empresas y demuestran los pagos activos con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los recursos.

"El denunciante ha presentado una serie de irregularidades fiscales, porque con la base de datos de las declaraciones fiscales, respecto a las presentadas por la madre del imputado, se detectó que informó al SAT cero peso en 2012 y contrastan con los 109 mil del siguiente año", añadió al Fiscalía.

En la cuenta de BBVA, Lozoya registró un abono de 5 millones de esos del extranjero y después casi 2 millones de pesos.

Sobre su hermana, la UIF presentó declaraciones en 2015 y 2016 por más de 2 millones de pesos e ingresos por más de 1 millón en sus declaraciones fiscales. Ella presentaría irregularidades en materia fiscal, lo que despertó la alerta de la UIF porque no hay declaraciones de 2012 cuando Lozoya le cedió los activos de Tochos Holding.

12:09

LOZOYA SE DECLARA INOCENTE, TAMBIÉN POR ODEBRECHT

El exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, se declaró inocente de los cargos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Odebrecht que son: cohecho, asociación delictuosa y "lavado" de dinero.

Luego de escuchar los cargos, Lozoya tomó la palabra y afirmó que no es culpable de los hechos que se le imputan. "De manera respetuosa hacia la autoridad quiero que sepa que no soy culpable ni responsable de los hechos que se me imputan y en el marco de la investigación", dijo.

Por primera vez, el ex funcionario reconoció que busca que la FGR le otorgue un criterio de oportunidad o que le conceda cualquier otra figura, como la de testigo colaborador, a cambio de información en el caso Odebrecht.

"Di instrucciones en España para que se agilizaran los trámites de mi extradición como un acto voluntario de mi parte en renunciar al procedimiento de extradición precisamente para cumplir mi compromiso en colaborar con las autoridades del Estado mexicano en el marco de un posible criterio de oportunidad o la figura que determine la autoridad", agregó.

El ex director de Pemex reiteró la denuncia que realizó ayer durante su audiencia inicial en el caso Agronitrogenados de que fue presionado para cometer los delitos de los que está acusado.

"Con relación a los hechos que se me imputan fui intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado", apuntó.

"Denunciaré, señalaré a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos".

11:04 am

LA FGR REALIZA IMPUTACIÓN

Como una de las primeras partes de la audiencia, la FGR procedió a realizar la formulación de la imputación, por lo que el Juez pidió a Lozoya Austin que prestara "mucha atención".

La FGR le informó de su posible participación en los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operación de recursos de procedencia ilícita, todos en agravio del Estado mexicano; que excedió el número de inversiones en diversos países, sobretodo europeos y que se reunió constantemente con Luis Alberto de Meneses, director de Odebrecht, quien le pedía orientación en la estructura de programas en diversos estados de la República como Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo.

De acuerdo con la dependencia procuradora de justicia, además, el exfuncionario habría ofrecido a Luis Alberto un cargo en la administración pública si su partido, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), ganaba la elección de 2012.

Muchas de las cuentas provenientes de distintas empresas, continuó la FGR, estaban a nombre de Gilda "L" y Margarita "A", hermana y madre del imputado.

Lozoya intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, particularmente cuando fungía como colaborador de la campaña presidencia de Enrique Peña Nieto.

10:06 am

JUEZ ACREDITA A LA DEFENSA

El Juez Juan Carlos Ramírez Benítez acreditó la personalidad de la defensa, los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), de la parte ofendida de Petróleos Mexicanos (Pemex), y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como denunciante.

La causa penal 261/2019 es por los delitos de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho.

Emilio Lozoya pidió que queden reservados sus datos personales, por lo que en adelante será mencionado como "ERLA".

Durante los años de Lozoya (izquierda) como director general de Pemex, las pérdidas financieras aumentaron en 158 por ciento real. Foto: Cuartoscuro

9:31 am

INICIA LA SEGUNDA AUDIENCIA

Dio inicio la audiencia por el caso Odebrecht. De nueva cuenta se lleva a cabo a través del sistema de videoconferencia, dadas las condiciones de salud del imputado, quien permanece internado desde su extradición a México en el Hospital Ángeles del Pedregal. Las demás partes involucradas, podrían acudir al centro de justicia, de manera personal, a intervenir en la audiencia; o si lo preferían, de forma virtual, atendiendo a los lineamientos establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal, por el tema de la pandemia de la COVID-19 que azota a nuestro país.