Miranda sospecha del gobierno en su plagio

Ciudad de México.- El periodista veracruzano Marcos Miranda Cogco, quien fue privado de su libertad la mañana del miércoles y rescatado por la policía esta madrugada, agradeció a Dios haber salido con vida tras la balacera en la que fue librado de sus captores, y externó sus sospechas de que detrás de estos hechos esté el gobierno de Veracruz.

"He sido un duro crítico de la administración morenista, de Cuitláhuac (García Jiménez), he sido crítico de las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública (estatal) y las mantengo con razonamiento y fundamentadas, y aunque no me dijeron quién me lo hacía, yo sospecho que pueda venir del gobierno", expresó.

Miranda, también conocido como Marmiko -acróstico que utilizó de nombre cuando fue rey feo en el carnaval del puerto en 2012- y quien ejerce el periodismo desde 33 años, nueve como independiente, dijo que los delincuentes que lo privaron de su libertad le dijeron que lo hicieron "por chismoso". El periodista que dirige el espacio informativo Noticias a Tiempo a través de Facebook, solicitó apoyo al gobierno federal para que investigue a fondo su caso, ante el temor de que el gobierno de Veracruz tenga responsabilidad. "Me mantuvieron desnudo en un cuarto, sufrí vejaciones, muchos golpes", relató.