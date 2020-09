Misa, marcha y nombres de normalistas en calles de CDMX para recordar a los 43 de Ayotzinapa

- La marcha por el sexto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, dio inicio esta tarde en la capital del país.

Los contingentes encabezados por madres y padres de los estudiantes, seguidos de alumnos de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos", de Ayotzinapa, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, Sindicato de Telefonistas, preparatoria Tacuba, maestros de la CNTE de Guerrero, entre otras organizaciones sociales, partieron de la glorieta del Ángel de la Independencia al Zócalo.

Son más de 800 personas las que marchan, de acuerdo con autoridades capitalinas.

Antes de marchar realizaron una misa para conmemorar los seis años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

La homilía fue encabezada por el Obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, quién exigió que todos los involucrados en la desaparición de los normalistas sean llevados ante la justicia.

"Dios quiera que eso que sucedió hace seis años en Ayotzinapa, no se vuelva a repetir, vamos a aprender de la historia, vamos a aprender de los acontecimientos", señaló el representante de la iglesia católica.

Ante los padres y estudiantes de Ayotzinapa, Salvador Rangel reprobó la "simulación" de ciertas autoridades y ciertos gobiernos en los trabajos de búsqueda de los normalistas, pues, dijo, "como que buscan y no buscan, como que hacen justicia y no la hacen, ya estamos cansados de esa corrupción, de esa simulación, tuvimos un sexenio que se caracterizó por eso".

El obispo dijo que espera que el actual gobierno se vaya librando de esas prácticas, que no lo llevan a la verdad de los hechos. "De esas prácticas que no nos llevan a la justicia".

Pidió a los padres de los normalistas no desesperarse y confiar en Dios.

Aparte, un grupo de jóvenes intervino las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México al cambiar su nomenclatura por el nombre de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

La intervención se llevó a cabo en el marco del informe sobre los avances en la investigación del caso Ayotzinapa.

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que respetará los cambios de nomenclaturas que realizan manifestantes como parte de las acciones para conmemorar el sexto aniversario de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, Guerrero.

La dependencia recordó que el 27 de septiembre de 1921, como parte del centenario de la consumación de la Independencia de México, las calles del Centro Histórico asumieron los nombres de repúblicas latinoamericanas y que en solidaridad con la desaparición de los jóvenes, llevará el planteamiento de los manifestantes ante la Comisión de Nomenclatura local.

Esta mañana funcionarios del gobierno federal y de la Fiscalía General de la República ofrecieron un informe sobre los avances en la investigación del caso Ayotzinapa, donde advirtieron sobre las detenciones realizadas y los hallazgos para conocer el paradero de los estudiantes.

"Vamos a seguir adelante, ese es mi compromiso con la investigación, y yo espero lo más pronto posible tener mejores resultados porque debe reconocerse que se ha avanzado", dijo el Ejecutivo federal.

Para la manifestación de este sábado por el sexto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno capitalino desplegó dos mil 500 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 120 servidores públicos del Grupo de Diálogo y Convivencia de la Secretaría de Gobernación (Segob) y de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX).

Asimismo, destacó la presencia de personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), del Heroico Cuerpo de Bomberos y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM). La Secretaría de Gobierno local informó que se instalaron tapiales en monumentos históricos, mobiliario y equipamiento urbano por la ruta trazada por madres y padres de los normalistas desaparecidos.