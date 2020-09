"Miss Moni" merecía una condena alta: madre de víctima en el Rébsamen

No cabía duda que Mónica García Villegas, era culpable y merecía una condena alta, dijo Mónica Ortega, madre de una de las víctimas mortales del Colegio Enrique Rébsamen, luego de que la noche del jueves un Tribunal de Enjuiciamiento encontrara culpable a "Miss Moni".

"Sin duda, era culpable, para nosotros no había duda. Hubo malos manejos, corrupción, y que hubo cosas para que se hiciera algo para evitar la tragedia y no se hizo", comentó la madre de la niña Daniela, fallecida durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Mónica dijo que las pruebas que presentó la Fiscalía General de Justicia (FGJ) estaban bien sustentadas, ya que ellos colaboraron con la dependencia para el avance en las carpetas de investigación, que finalmente lograron encontrar culpable a "Miss Moni" de la muerte de 26 personas.

Adelantó que seguirán los procesos restantes contra los DRO sujetos a proceso, además de una carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía General de la República (FGR) contra funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por su parte, Alejandro Jurado, papá de otra de las víctimas, dijo que "cínicamente", Mónica García Villegas, demostró ante los jueces que ella pudo hacer algo antes de la tragedia. Refirió que "el sismo no mató a los niños, fue la corrupción".