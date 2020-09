Modifica EU alerta de viaje para México; pasa a nivel 3

El gobierno de Estados Unidos modificó la alerta de viaje que destina para México. Cambió el nivel máximo de alerta, número 4, en donde se recomienda no viajar, y pasó ahora a nivel 3 en donde simplemente se pide reconsiderar el desplazamiento a México.

Se sugiere a los ciudadanos estadounidenses, que si pretenden viajar a México, lo reconsideren, por la situación del Covid-19.

"Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) emitieron un Aviso de Salud para viajes de nivel 3 para México, debido al Covid-19.

"México ha levantado restricciones de permanencia en casa, en algunas áreas, y se reanudaron algunas operaciones comerciales y de transporte", detalló el Departamento de Estado estadounidense.

La modificación de alerta no incluye y no tiene que ver con las entidades federativas que en lo individual tienen el nivel 4 de seguridad por problemas de crimen. En esos casos, el nivel máximo de alerta se mantiene para Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

"El propósito de este aviso es proporcionar a los ciudadanos estadounidenses información actualizada y mantener a los ciudadanos estadounidenses informados mientras están en el extranjero o planean viajar", indicó la embajada de Estados Unidos en México.