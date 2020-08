Modifican el alcoholímetro en CDMX por Covid-19

El programa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Conduce sin Alcohol, conocido como Alcoholímetro, tuvo que ser modificado debido a la contingencia sanitaria por Covid-19 para evitar contagios entre el personal operativo y automovilistas.

Las nuevas medidas van desde que los policías no tengan contacto cara a cara con los automovilistas, que el medidor de alcohol en la sangre esté sostenido con un tripié, que las cabinas de los médicos legistas tengan divisiones de acrílico y que los ciudadanos que deban ir al Torito sean trasladados de inmediato.

La identificación de los conductores ebrios será a través de las conductas erráticas al maniobrar el vehículo dentro del retén policial o que sean evasivos.

Esto debido a que los oficiales ya no se podrán acercar a las ventanillas para detectar aliento alcohólico, únicamente marcarán el alto a aquellos conductores que muestren un manejo errático.

En un punto del alcoholímetro en Ribera de San Cosme y Fresno, alcaldía Cuauhtémoc, se observó al personal con careta y cubrebocas.

Nuevos protocolos

Los oficiales no marcaban la detención de los vehículos ni pedían que los conductores bajaran las ventanillas, únicamente mantenían el flujo de los autos.

Sin embargo, colocaron topes provisionales, los cuales no son una nueva estrategia, pero eran poco usados. Afirman que esto permitirá también ubicar a aquellas personas que conduzcan erráticamente por el consumo de bebidas embriagantes.

En caso de detectar a algún conductor ebrio, los policías marcarán el alto y enseguida pedirán la realización de la prueba.

No serán pruebas aleatorias, explicó el subdirector de Programas Preventivos y Seguridad Vial de la SSC, Juan Manuel Ríos, pues el personal policial está capacitado para detectar a aquellas personas que pudieron haber consumido alcohol.

"Evitamos la entrevista y sólo aplicamos pruebas ante la evidencia de la conducción errática y conducta violenta de los conductores, sólo en esos casos les pediremos que bajen a hacerse la prueba", explicó.

Además, apostarán por la experiencia de los agentes en el operativo para detectar en el retén a los conductores alcoholizados y no dejarlos ir.

Zonas de alcoholímetro

La planeación de los retenes es específico, dijo Juan Manuel Ríos, ya que por estar en semáforo naranja el único lugar en donde las personas pueden beber es en restaurantes o sus hogares.

La ubicación sigue siendo en vías principales en donde se ubican zonas restauranteras y su instalación comienza desde las 19:00 horas y hasta la 03:00.

Todas las cabinas del alcoholímetro deben ser sanitizadas horas antes y los policías deben pasar por una revisión médica antes de ser desplegados.

El subdirector de Programas Preventivos y Seguridad Vial también contó que el mismo número de puntos de alcoholímetro se mantienen, es decir, de seis a ocho, y habrá presencia de personal de Derechos Humanos.