Molestos, PRI y PAN con el "reclutamiento"

Ciudad de México.- Dirigentes y legisladores del PRI reprocharon al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, haber aceptado la embajada de México en España que le ofreció el presidente López Obrador y lo acusaron de traicionar al partido y a los priistas.

En entrevista con El Universal, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Carolina Viggiano, exigió al mandatario estatal explicaciones de su actuar, ya que además de aceptar incorporarse a un gobierno de un partido distinto, lo hizo sin consultar ni avisar.

"Nosotros nos enteramos por la prensa, infortunadamente. Yo creo que todos somos libres de hacer lo que queramos en lo individual, pero si pertenecemos a una institución, hay que respetar las reglas de cada organización de la que uno forma parte", remarcó.

Sobre si no es meritorio que un gobernador priista sea reconocido con un cargo diplomático, precisó: "Que yo sepa, no tiene experiencia como diplomático; que yo sepa, no tiene carrera diplomática. Esa explicación la tendría que dar el secretario de Relaciones Exteriores o el propio Quirino [Ordaz]". La diputada federal Cynthia López Castro fue más crítica y exigió que el gobernador de Sinaloa sea expulsado de las filas priistas.

"Debe haber un proceso de expulsión para el gobernador (...) y la vergonzosa actuación que tuvo, engañando a los priistas de que iba a haber una elección limpia, cuando él ya tenía todo arreglado. Casos como el de Quirino [Ordaz] ameritan primero que haya una expulsión", expresó.

Molesta "alineación"

con la 4T

El presidente del PAN en funciones, Héctor Larios Córdova, aceptó que en el interior del blanquiazul no gustó que el gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, se haya alejado del partido para alinearse al gobierno de la Cuarta Transformación, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de una precaria situación económica en su entidad.

"No tiene militancia, él fue invitado —al igual que su papá— a ser candidato a gobernador. No es miembro activo del PAN, de hecho, fueron coaliciones las que lo impulsaron. A partir de que cambió el gobierno federal, él fundamentalmente —por temas de la precaria situación económica que tiene su estado— (...) tomó la decisión de acercarse lo más que podía a la Cuarta Transformación", dijo Larios Córdova.

El panista no quiso calificar el alejamiento de Echevarría García como una traición, pero sí consideró que integrarse al equipo de AMLO es aceptar que será un florero en alguna mesa, porque este gobierno es de un solo hombre.