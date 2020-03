Monarcas rehace el camino, vence 2-1 a Necaxa

Este domingo los Monarcas Morelia volvieron a la senda del triunfo al derrotar 2-1 a los Rayos de Necaxa de Necaxa en el estadio Victoria de Aguascalientes.

Temprano en el encuentro Monarcas se fue arriba vía Carlos Vargas, quien disparó desde media distancia, el tiro fue desviado por la defensa necaxista incrustándose en la redes a los 4 minutos del inicio.

Después, a los 19 corridos, José Ortiz recuperó un rechace defensivo y sin marca centró el balón, desde la banda derecha, que fue desviado y reboto directo a la posición del mediocampista argentino, Lucas Villafañez, quien no desaprovecho la oportunidad y con certero cabezazo puso el 2-0.

Necaxa descontó en contragolpe gracias a la velocidad de Juan Antonio Delgado que enfrentó al portero Luis Malagón y con potente tiro puso el 2-1 al minuto 24.

Para la segunda parte los Rayos no tuvieron magia en los pies y, aunque intentaron, no pudieron empatar la pizarra para estancarse en la onceaba posición con 11 puntos, a la vez que Morelia escaló a la decimocuarta casilla con la misma cantidad de puntos.

El próximo viernes Monarcas recibe a Querétaro en punto de las 21:00 horas, mientras que los Rayos visitan, el domingo, la cancha de Santos de Torreón en punto de las 18:00 horas.