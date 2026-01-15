logo pulso
Mono saraguato víctima del GBG

Murió a causa de una infestación de gusano barrenador en el municipio de Palenque, Chiapas

Por El Universal

Enero 15, 2026 03:00 a.m.
A
Mono saraguato víctima del GBG

CIUDAD DE MÉXICO.- En diciembre de 2025, un mono saraguato macho (Alouatta Palliatta), de aproximadamente 5 años murió en el municipio de Palenque, Chiapas, a causa de una infestación de gusano barrenador, confirmó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

De acuerdo con la dependencia y el organismo, el ejemplar fue encontrado por pobladores de la zona tras caer de un árbol. Al notar que presentaba lesiones visibles en una de sus extremidades y mostraba un comportamiento inusual, dieron aviso a médicos veterinarios para su valoración en la que se confirmó una infección en estado grave por GBG.

En la respuesta emitida por la Semarnat respecto al caso, la dependencia indicó que la herida presentaba un nivel avanzado de daño, lo que complicó desde el inicio cualquier intento de recuperación, así, la condición del animal fue catalogada como delicada desde el momento del hallazgo.

Pese a los esfuerzos por estabilizarlo y brindarle atención veterinaria, el mono saraguato no logró sobrevivir debido a la gravedad de la infección, lo que confirmó oficialmente su muerte por gusano barrenador.

"Durante la observación del animal en vida silvestre se detectaron lesiones con miasis en el miembro anterior izquierdo, por lo que se notificó al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) para la identificación de la larva, que confirmó que se trataba de un caso de GBG.

"El ejemplar, de alrededor de 5 años, falleció a causa de las lesiones. Hasta el momento, no se reportó la identificación de otros miembros de la tropa con miasis, es el único caso reportado en esta especie", confirmó a este medio.

El mono saraguato es uno de los primates más emblemáticos del sureste mexicano y cumple un papel clave en los ecosistemas tropicales como dispersor de semillas, lo que contribuye a la regeneración natural de la selva.

En México, esta especie se encuentra catalogada en riesgo debido a la pérdida de hábitat, la fragmentación de las selvas y la presión de actividades humanas, según la propia Semarnat.

