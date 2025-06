Monreal acusa "violencia política sicaria" contra Andy López Beltrán

Tras afirmar que Andrés Manuel López Beltrán "ha sufrido mucho", el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, denunció "violencia política sicaria" contra el también Secretario de Operación Política del partido guinda.

Luego de que López Beltrán pidió que lo dejen de llamar "Andy" por considerar que se trata de un diminutivo para minimizarlo, Monreal Ávila acusó a la oposición de poner en marcha una embestida, contra el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Yo sí creo que hay una violencia inusitada contra Andrés Manuel López Beltrán, creo que el poder conservador, la derecha actuó de manera inusitada, de manera impresionante contra un dirigente de partido. Yo sí sostengo que es una violencia sicaria de la derecha, por supuesto que hay de parte de la derecha un activismo y una actitud fuera de sí contra Andrés Manuel López Beltrán, quien es un joven que su talento y su capacidad no tiene ninguna duda para nosotros, pero esta avalancha, esta embestida nos parece inusitada", declaró.

El diputado federal reconoció que él mismo ha llamado "Andy" a López Beltrán, y aseguró que lo anterior no se debe a una falta de respeto, sino a que lo conoce desde que era un niño.

Además, sostuvo que el hijo de López Obrador es un hombre "que ha sufrido mucho".

"Los conozco desde muy pequeños a los tres. Conozco a Gonzalo, a José Ramón y conozco a Andy, así lo he llamado indistintamente a Andrés, a veces le digo Andrés y a veces le digo Andy. Ellos sufrieron bastante. Los conocí en 1987, y los tres sufrieron el estigma muy fuerte de su padre, que fue presidente de México; pero también sufrieron el estigma de ser uno de los líderes más perseguidos por el gobierno cuando encabezaba la lucha social, y sufrieron este estigma de la ausencia del padre, física, y después, a los años, muy jóvenes, muy niños, la ausencia de su madre, Rocío. Entonces, se han formado con carácter y se han formado en la lucha social, y me parece que haber usado este exceso y este embate, no es correcto", sentenció.