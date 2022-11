Monreal anuncia presentación de su Plan de Reconciliación Nacional

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en el Senado y aspirante a la Presidencia de la República, Ricardo Monreal Ávila, presentará el próximo sábado su "plan de Gobierno", en un evento con ciudadanos en la Arena México, denominado "Convención para la Reconciliación Nacional".

En entrevista, explicó que "es el plan para la reconciliación nacional en México y en donde estoy invitando a todas las personas que puedan a estar ahí, acompañándome. Su aforo (de la Arena México) es de 12 mil personas y ya tenemos todos los permisos para celebrarla y para llevarla a cabo, que es un acto libre, de manifestaciones libres, donde presentaré el plan de reconciliación nacional para México".

"Va a estar bueno porque voy a presentar el plan de gobierno prácticamente", aseguró a los reporteros.

Ricardo Monreal adelantó que él será el único orador en el acto y confió en que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no le clausure el lugar antes del evento, "porque a donde voy siempre lo clausuran y me parece indebido, impropio, que quieran hacerlo".

El senador no quiso opinar sobre las declaraciones de la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) del domingo pasado. "No me provoque porque me cancelan y me clausuran la Arena México", manifestó.

Informó que este acto lo ha estado preparando desde hace ocho días, y ya se contrató el espacio para este 19 de noviembre. "Les voy a dar todos los datos, de dónde salió el dinero para reservar", indicó.