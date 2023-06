Monreal aprueba convocatoria de Morena y dice que dará "la sorpresa"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 11 (EL UNIVERSAL). - El coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, dijo estar de acuerdo con los lineamientos marcados por su partido para elegir al candidato presidencial de la alianza oficialista, y señaló que dará la sorpresa.

"Yo tengo la mayor experiencia acumulada, y creo que ellos no saben, pero vamos a esperar qué dice la gente, la verdad es que les voy a dar la sorpresa", comentó a su salida del Consejo Nacional de Morena.

Detalló que esta semana solicitará licencia para separarse del cargo de senador de la República, y así cumplir con uno de los requisitos para participar en el proceso.

"Me voy a inscribir y voy a aceptar las reglas. Voy a renunciar esta semana, antes del 16 (de junio)", comentó.

Al cuestionarle quién aportará los recursos para financiar los recorridos que todas las corcholatas realizarán por el país, afirmó que será Morena quien los pague.

Sin embargo, dijo que aún no les definen si será proporcional el gasto que realizarán todos, y que esta semana que inicia, los convocarán para presentarles una propuesta.

- ¿Quién financiará los recorridos?

- El partido

- ¿Serán partes iguales?

- No lo sé, pero eso es lo que faltó, pendiente, que nos iban a plantear alguna cosa estos días.

Finalmente, aseveró que aún no decide quién los sustituirá en la coordinación de la bancada guinda.

"No lo sé, hasta mañana, apenas empieza el debate, apenas empiezas este proceso interno. Hoy apenas arranca y hay que estar muy atentos", señaló.