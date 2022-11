Monreal dice que en diciembre define si se va de Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- A denunciar una fuerte embestida en su contra desde su propio partido, el senador Ricardo Monreal Ávila anunció que en diciembre definirá si abandona las filas de Morena.

En conferencia de prensa en la que llamó a la gobernadora de Campeche mitómana, arrogante y violadora de la ley y la Constitución, el líder parlamentario descalificó que Sansores lo ataque "con mentiras y basura reciclada".

Aseguró que no se va a dejar de nadie, porque no es ningún cobarde.

"No les tengo miedo ni al poder ni a esta actitud de anticipación de la imposición.

Al único que le tengo temor es a Dios y sé que él va a decidir en dónde voy a estar", apuntó.

-¿Va a renunciar a Morena?, se le preguntó.

"Vamos a ver, vamos a esperar a diciembre y sus Posadas", respondió y luego cantó:

"Diciembre me gustó pa que te vayas

que sea tu cruel adiós mi Navidad,

No quiero comenzar el Año Nuevo con este amor que me hace tanto mal

Y ya después, que pase mucho tiempo,

que estés arrepentido..."

"Ya mejor no les digo nada, porque estoy contento, estoy de buenas porque veo la reacción de la gente, porque no nos vamos a dejar, porque es una infamia de nuevo", expresó.

Monreal Ávila aseguró que hay elementos contundentes para que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite a la Cámara de Diputados el desafuero de la gobernadora para ejercer acción penal en su contra.

Acompañado de 13 senadores de Morena, el coordinador parlamentario aseguró que aunque alegue que no intervino comunicaciones privadas, ella las exhibió en un medio público, por lo que se configuran dos delitos: difusión de diálogos privados y peculado.

"No hay forma de que se escape, es decir, para mi es una presunta delincuente y esto amerita que se separe del cargo y que sea sometida a un proceso ordinario como cualquier mexicana o mexicana que viole la ley. Nosotros no deseamos funcionarios que de manera contumaz y sistemática sean voladores de la Constitución y la ley", subrayó.

---"El martes del Jaguar"

Monreal señaló ayer a Claudia Sheinbaum de estar detrás de la andanada de ataques que le propinó la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

"Detén a tu jauría, Claudia", tuiteó.