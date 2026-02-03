logo pulso
Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Inauguran nuevas instalaciones del Club de Niños y Niñas de Real de Peñasco

Monreal exhorta a Sansores a respetar división de poderes en Campeche

Monreal busca mantener la unidad y evitar daños a la imagen nacional de Morena.

Por El Universal

Febrero 03, 2026 04:16 p.m.
A
Monreal exhorta a Sansores a respetar división de poderes en Campeche

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 3 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, emitió un exhorto a Layda Sansores, gobernadora de Campeche, para respetar la división de poderes, y evitar confrontaciones con diputadas y diputados locales.

"Exhorto a que se respete a los poderes, y que el legislativo pueda seguir reuniéndose y realizar sus actividades sin presión alguna", señala el exhorto que Monreal formalizará ante la Mesa Directiva de la cámara baja, en los próximos días.

Luego de que 10 de los 16 congresistas de Morena en Campeche, rompieran con la mandataria y la acusaran de persecución política, Monreal Ávila dijo en entrevista con EL UNIVERSAL, que ese tipo de confrontaciones no solo dañan la unidad del partido, sino también la imagen de Morena a nivel nacional.

"Este tipo de eventos o manifestaciones políticas afectan la unidad y la cohesión del movimiento político al que pertenecemos, y también afectan la imagen nacional, no solo es en Campeche, sino en todo al país", expresó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por lo anterior, el también presidente de la Jucopo llamó a dejar a un lado las diferencias políticas en Campeche, e insistió en que Sansores debe de respetar al poder legislativo.

"Considero que es momento dejar a un lado las diferencias políticas, elevar la altura de miras, respetarnos entre nosotros, pero también respetar la autonomía de los poderes constitucionales. Es momento de privilegiar la política y abandonar la confrontación, porque solo con el diálogo y el entendimiento entre nosotros lograremos que la gente siga confiando en nuestro movimiento", concluyó.

