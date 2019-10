Monreal no respalda creación de empresa para controlar cannabis

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que su bancada y él no prevén respaldar la propuesta de crear una empresa para el control de la cannabis en México, como ayer martes lo sugirió su compañero de partido, Mario Delgado en Diputados.

Dijo que la generación o constitución de empresas del Estado, o de monopolios del Estado, "no son tan afortunados", por lo que debería existir el libre mercado con la regulación del Estado, pero no con el monopolio del mismo.

"Yo creo que es una propuesta de Mario Delgado, respetuosa, nosotros ya estamos muy cercanos a tener el dictamen de la Ley en materia de cannabis, y los vamos a llamar, a través de él, a los diputados, para que pudieran sumarse al trabajo que estamos desarrollando en el Senado, que proviene de un Parlamento Abierto, y que podamos coincidir e incorporar algunas de las propuestas en la ley de su Iniciativa presentada ayer, para sacar un solo esfuerzo de regulación y de ley de cannabis", indicó.

En conferencia, Monreal Ávila añadió que hay 12 iniciativas de ley en esta materia, de las cuales se puede sumar la de la Cámara de Diputados, que serían 13, a fin de tener una ley lo mejor posible.

"Hemos tenido horas y horas discutiendo este tema en el Senado y lo vamos a invitar de manera respetuosa a que nos acompañe en las próximas discusiones, pero nosotros estamos pensando, en finales de octubre, ya sacar la ley, aprobarla", añadió.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política, asentó que hablará personalmente con Delgado para que sus propuestas puedan ser contempladas en el dictamen que el Senado tiene contemplado aprobar a finales de octubre.